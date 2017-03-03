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Marketten Gasp Olayı Şüphelisine Adli Kontrol

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Marketten Gasp Olayı Şüphelisine Adli Kontrol
Samsun'da bir marketten gasp yapılması olayıyla ilgili gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bir marketten gasp yapılması olayıyla ilgili gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde 28 Kasım 2016 tarihinde saat 21.15'te bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete gelen İ.T.(36), kadın kasiyer İ.A.'ya (30) bıçak çekip korkutup kasaya geçerek bin 963 lira parayı alıp daha sonra kasiyer kızı bıçakla belinden hafif şekilde yaralayıp kaçtı. Bu olayın ardından da markette bulunan arkadaşı H.Ç.(40), müşteri gibi kasiyer kızın yanına gelip bir şey alıyormuş gibi yaparak ürün almadan arkadaşının peşinden ayrıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri 102 kamera kaydını inceleyerek olaya karışanların İ.T., İ.A. ve O.A.(40) olduğunu tespit etti. 5 kişilik özel ekip oluşturuldu ve Samsun'dan İstanbul'a giden ekipler, O.A.'yı İstanbul Ümraniye Huzur Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Samsun'a getirilen O.A., ifadesinin alınmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olaya karışan H.Ç.'nin önceki gün İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsü ile 425 gram bonzai getirdiği ve arkadaşı ile birlikte çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, bıçaklı soygun yapan İ.T.'nin de İstanbul'da 2 ayrı marketten gasp olayına karıştığı ve İstanbul'da tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.

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