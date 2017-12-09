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Marmara’da Denizi’nde Lodos

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Marmara’da Denizi’nde Lodos
Marmara Deniz'inde etkili olan lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Marmara Deniz'inde etkili olan lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Marmara Deniz'inde sabah saatlerinde başlayan lodosun hızının zaman zaman 30 kilometreye ulaşması nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Lodos nedeniyle Süleymanpaşa sahilinde yüksekliği 2 ve 3 metreyi bulan dalgaların sahile vurması ile birlikte yosunlarda karaya vurdu.

Marmara Denizi'nde balık avında iken lodos nedeniyle Süleymanpaşa, Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarına sığınan tekneler de lodosun etkisini yitirmesini bekliyor.

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