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Marmaraereğlisi Belediyespor’da Hedef 3 Puan

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Marmaraereğlisi Belediyespor’da Hedef 3 Puan
Marmaraereğlisi Belediyespor Kulübü Başkanı Servet Ünal ve Teknik Direktörü Cevdet Gül, kendilerine büyük destek veren Marmaraereğlisi Belediye Başkanı...

Marmaraereğlisi Belediyespor Kulübü Başkanı Servet Ünal ve Teknik Direktörü Cevdet Gül, kendilerine büyük destek veren Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette bu hafta sonu oynanacak Çerkezköy 1911 spor maçında parola mutlak 3 puan olarak belirlendi.

Kulüp Başkanı Servet Ünal ziyarette yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanımızın Kulübümüze verdiği destekle ve bizlere sağladığı imkanlarla başarıdan başarıya koşuyoruz. Bunun için öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum. Ardı ardına alınan galibiyetlerle takımımız ikinci sıraya yükseldi. Futbol takımız bu haftaki maçını Çerkezköy Stadında aramızda bir puan fark olan Çerkezköy 1911 spor ile oynayacak. Liderlik için önümüzde tek engel olarak gördüğümüz bu deplasman maçında sizleri de aramızda görmek istiyoruz" dedi.

Ziyarette söz alan Marmaraereğlisi Belediyespor Teknik Direktörü Cevdet Gül ise, "Belediyenin desteği bize güç veriyor. Belediye Başkanımıza, bizlere verdiği destek ve sağladığı imkanlar için teşekkür ederim. Hedefimiz bu haftaki maçı da alarak lider olarak dönmek" diye konuştu.

Belediye Başkanı Uyan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Belediye olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Başarı geldikçe hedefler büyüyor. Maddi ve manevi desteğimizi bundan böyle de esirgemeyeceğiz. Böyle başarılar Marmaraereğlisinin değerine değer katıyor. Ben Marmaraereğlisi Belediye Başkanı olarak sportif faaliyetleri her zaman elimden geldiği kadarıyla destekleyeceğim, sizlerin ve futbolcu kardeşlerimizin verdiği emeklerin boşa gitmediği alınan sonuçlarla ortada. Bu hafta alınacak galibiyetin sizler ve bizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Galibiyet sonrası liderlikle taçlandırılacak bir maç olacak ve ben de siz ve futbolcu kardeşlerimle birlikte orada olacağım. Tüm Marmaraereğlisi futbolseverlerini bu önemli maça davet ediyor ve her zaman destek olmaları konusunda çağrı yapıyorum" ifadelerini kullandı.

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