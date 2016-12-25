Marmaraereğlisi’nde Yangın Tatbikatı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, görevli 53 personele teorik ve uygulama şeklinde iki oturumda yangın söndürme,...

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, görevli 53 personele teorik ve uygulama şeklinde iki oturumda yangın söndürme, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlama konularında tatbikat yapıldı.

Acil durum gerektiren olaylarda yapılacak müdahale, koruma, arama kurtarma ve ilkyardım konularının nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken plan dahilinde okul/kurumlarda oluşturulan ve yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama kurtarma ve söndürme olaylarına katılan ekip elemanlarına "Yangın Eğitimi" İlçe Halk Eğitimi Merkezinde verildi.

Marmaraereğlisi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli 53 personele teorik ve uygulama şeklinde iki oturumda verilen eğitimin uygulaması, Marmaraereğlisi Kapalı Spor Salonu önündeki alanda gerekli tedbirler alınarak, İl Yangın Formatörü Recep Tamgaç ve itfaiye görevlileri eşliğinde gerçekleştirildi.