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Marmaris Bisiklet Kenti Olacak

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Marmaris Bisiklet Kenti Olacak
Marmaris Belediyesi'nin son dönemde ses getiren prestij projelerinden biri olan, şehrin tam kalbinde yer alan Sağlıklı Yaşam Bisiklet Yolu ulusal basının...

Marmaris Belediyesi'nin son dönemde ses getiren prestij projelerinden biri olan, şehrin tam kalbinde yer alan Sağlıklı Yaşam Bisiklet Yolu ulusal basının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bu kez Yeni Asır gazetesi köşe yazarı Nil Kuyumcu, bisiklet yolunu köşesine taşıyarak Marmaris Belediyesi'nin, Avrupa'nın 40 milyar euroluk bisiklet ve doğa yürüyüşü harcama pastasından pay almak için düğmeye bastığını duyurdu ve Başkan Acar'ın yapılan çalışmalara dair açıklamalarına yer verdi: "Marmaris, pedala basıp İzmir'i solladı İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içindeki 39 kilometrelik bisiklet yolunu 90 kilometreye çıkarmayı hedefliyor. İzmir'in bisiklet dostu bir kent olması harika! Madem öyle, hadi bisiklete binelim ve basalım pedalı Marmaris'e. Bakalım Marmaris Belediyesi ne yapıyormuş? Marmaris Belediyesi, Avrupa'nın 40 milyar euroluk bisiklet ve doğa yürüyüşü harcama pastasından pay almak için düğmeye basmış. İlçedeki 10 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu ve doğa içinde 710 kilometrelik bisiklet rotası ile Marmaris, Avrupalı bisiklet ve doğa yürüyüşü tutkunları için cazibe merkezi olmayı hedeflemiş. Peki neler yapılmış? Marmaris Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ali Acar şöyle anlatıyor: 710 kilometreyi bulan bisiklet rotası için 420 bin lira harcandı. Bunun yüzde 75'i Kalkınma Ajansı'nca hibe verildi. Bisiklet rotaları 9 fuarda tanıtıldı. 5 dilde broşür hazırlandı. 10 bin harita bastırıldı. Web sitesi kuruldu. Akıllı telefon uygulamaları hazırlandı. Bin 200 yönlendirme levhası dikildi. Peki biz, İzmirliler olarak kıskanç mıyız? Bisiklet yollarım turistlerle paylaşmak mı istemiyoruz. Turizm geliriyle kasamız mı doldu taştı. Ve İzmir niye kendini yeterince tanıtamayıp, hiçbir özelliğini tam olarak fırsata dönüştüremiyor"

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