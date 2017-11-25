Marmaris Chp’de “Acar Ünlü” Güven Tazeledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Marmaris İlçe olağan kongresi Armutalan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Marmaris İlçe olağan kongresi Armutalan Kültür Merkezi'nde yapıldı. 328 delegeden sadece 197 delegenin katıldığı kongrede 1 oy geçersiz sayılırken 196 oyu alan tek aday mevcut ilçe başkanı Acar Ünlü tekrar ilçe başkanlığına seçildi.

Kongreye Milletvekilleri Akın Üstündağ, Nurettin Demir, İl Başkanı Mürsel Alban, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, geçmiş dönem milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, diğer ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, il yöneticileri ve davetliler katıldılar.

"Marmaris'i kimseye bırakmayız"

Kongrede konuşan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, göreve geldikleri 2004 yılından beri üç dönme boyunca Marmaris'in çıtasını yükseltmek için emek harcadıklarını belirterek, "Bu meşakketli yolda her türlü zorluklarla karşı karşıya kaldık. 2004'te halkımızın teveccühü ile göreve getirildik. Üç dönemdir de halkımız bu görevi bize layık görüyor. Bizler Marmaris'te Cumhuriyet Halk Partisi adına ve Marmaris için çok büyük emekler harcadık. Bu zorlu yolda bizlere partisi için canla başla çalışan arkadaşlarımız ihraç edildi. Bizi ayrıca bu Marmaris yönetiminden by-pass etmek isteyenler, bizi Marmaris yönetiminden silmek isteyenler akıllarını başlarına alsın. Burada biz Marmaris için vermiş olduğumuz emeğin karşılığını kimseye bırakmayız. Bu memleket bizim ve kimsenin yanlış emellerine teslim edemeyiz. Vatandaşlarımızın desteği ile şaha kaldırdığımız Marmaris için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü yeni yönetimiyle yeni dönemde daha cesur adımlar atacaklarını belirterek "Geçtiğimiz dönemde arkadaşlarımızla birlikte inandığımız ve olmasını istediğimiz bir yönetim modelini sizlerle birlikte ortaya koyduk. Bu yeni dönemde artık daha cesur adımlar atacağız. Daha akılcı davranacağız. Daha farklı bir bakış açısıyla geleceği yine hep birlikte kuracağız. Son dönemde sanki Atatürk'ü yeniden keşfetmişçesine Atatürkçü olma yarışına girdiler. Ama bizler doğduğumuzda Atatürkçü olarak değil, Atatürk olarak doğduk. O Atatürk biziz, hepimiziz. Bizler CHP'de milletvekili olacağım diye değil, bakan olacağım, iktidar olacağım vizyonunu özledik. Bizler bu vizyonu yaşayan Cumhuriyet Halk Partilileri özledik. Bizler artık bölgemizde iktidar milletvekilleri istiyoruz. Bizler artık bölgemizden bakan çıkarmak, başbakan çıkarmak, cumhurbaşkanı çıkarmak istiyoruz" dedi.

Acar Ünlü Başkanlığındaki yeni yönetim; A. Tolga Akbay, Aras Atamert, Yaşar Ceylan, Zeki Danışman, F. Yasemin Esin, Hakan Gürcan, Hülya Kurşun Saraçoğlu, Zübeyde Kap, Ali Özge Kol, R.Murat Özbir, Gökçe Söylemez, Ali Toksoy, Barış Ünlü ve Gülnur Yıldırım'dan oluştu.