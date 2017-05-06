Marmaris Yacht Charter Show Başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 36'ncısı düzenlenen "Marmaris Yacht Charter Show Fuarı" kapılarını deniz tutkunlarına açtı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 36'ncısı düzenlenen "Marmaris Yacht Charter Show Fuarı" kapılarını deniz tutkunlarına açtı.

İlçenin Yat Limanı'nda aralarında yabancı ülkelerinde bulunduğu 36 acentenin temsilcilerinin katıldığı fuarda toplam 16 yat sergileniyor. Kordon boyunca sıralanan lüks ahşap ve motor yatlar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.Yat acentelerinin ilgi gösterdiği fuarda yer alan tekne yetkilileri ve personel ,verdikleri hizmetler hakkında bilgilendirmede bulunuyor.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erol Algül, yaptığı açıklamada, 36 yıldır gerçekleştirdikleri bu etkinlikle, yat turizmini geliştirmeyi ve tekne sahipleriyle yurt dışı acentelerin temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Mirya Yacht Marmaris Genel Koordinatörü Barış Erdemir ise yaptığı açıklamada, fuarın ilk gün olmasına rağmen ilginin fazla olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.40 metrelik lüks bir gulet ile fuara katıldıklarını ifade eden Erdemir, bu sezon hava şartlarının beklenenden daha iyi gitmesinin yat turizmini olumlu etkilediğini kaydetti.Sezondan ümitli olduklarını ifade eden Barış Erdemir, satışlardan oldukça memnun olduklarını sözlerine ekledi.