Marmarisli Sporcu Türkiye Yıldız Erkeklerde Üçüncü Oldu

Isparta'da düzenlenen Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Muğla'nın Marmaris ilçesi "Fight 48 Club" sporcusu Kaan Sipahi ,şampiyonada...

Isparta'da düzenlenen Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Muğla'nın Marmaris ilçesi "Fight 48 Club" sporcusu Kaan Sipahi ,şampiyonada Türkiye 3'üncüsü oldu.

Işıkkent Spor Salonu'nda 30 Ocak'ta başlayan şampiyonaya yaklaşık 600 sporcu katıldı. 13 sıklette gerçekleştirilen müsabakalarda Marmaris Fight 48 Clup sporcusu Kaan Sipahi rakiplerini geride bırakarak Türkiye 3.'sü olmayı başardı. Başarılı sporcunun antrenörü, Volkan Koç, müsabakalara çok sıkı hazırlandıklarını söyleyerek, sporcularının Türkiye üçüncülüğü gibi önemli bir derece elde etmesinden mutluluk duyduklarını kaydetti.

Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası 3'üncüsü Kaan Sipahi ise ,turnuvada çok güçlü sporcularla mücadele ettiğini turnuvaya iyi hazırlanması sayesinde rakiplerini geride bırakarak turnuvaya 3'üncü olarak adını yazdırmayı başardığı için mutlu olduğunu belirtti.