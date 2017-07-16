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Marmarisliler Suikast Girişiminin Yaşandığı Otelde Buluştu

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Marmarisliler Suikast Girişiminin Yaşandığı Otelde Buluştu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde toplanan yaklaşık 10 bin kişi ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yürüdü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde toplanan yaklaşık 10 bin kişi ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yürüdü. Binlerce kişi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlenmesi planlanan otelin önünden Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü.

15 Temmuz darbe kalkışmasının en önemli noktalarından biri olan Marmaris ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi. Darbeci suikast timinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırı düzenlemeyi planladığı otelin bulunduğu bölge, etkinliklerin başlangıç merkezi oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ilçede yaşayan vatandaşların yanı sıra Türkiye'nin birçok yerinden öğrenci ve sporcular otobüslerle ilçeye geldi. Yaklaşık 10 bin kişi çatışma sırasında şehit düşen polis memurları Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin anısına yaptırılan anıt parkta toplandı.

Polisin arama noktasından geçen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla saat gece yarısını geçtiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe gecesi halka seslendiği yerden ellerindeki meşalelerle yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıp tekbir getirdi. Cumhuriyet ve Atatürk Caddesi üzerinden yaklaşık 4 kilometre yürüyen vatandaşlar Atatürk Meydanı'na ulaştı. İlçedeki turistler de yürüyüşe ilgi gösterdi. Cep telefonlarının kameralarıyla görüntü alan turistler yürüyüşe alkışlarla destek verdi. Yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken, yürüyüşe katılanlar 15 Temmuz logolu tişörtler giydi.

Yürüyüşün ardından meydanda mehteran takımın gösterisi başladı. Daha sonra alana gelen protokol üyeleri yerlerini aldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi. Saatler 03.00 gösterdiğinde alana kurulan dev ekranlarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki programına bağlanılarak alandaki vatandaşlara izletildi. Etkinliğin ardından vatandaşlar demokrasi nöbetine geçti.

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