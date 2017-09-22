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Marmaris’te 671 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

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Marmaris’te 671 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz yolu ile yurda sokulmaya çalışılan 671 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz yolu ile yurda sokulmaya çalışılan 671 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu yat kaptanı ile 4'ü Türk 5 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Operasyon anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan deniz yolu ile ilçeye kaçak içki sokulacağını tespit edip, bir yelkenli yatı takibe aldı. Dün akşam saat 20.00 sıralarında gümrük ve pasaport işlemlerini yaptırmadan marinaya yanaşan kaptanlığını Güney Afrika uyruklu sahsın yaptığı yattan inen 4 kişi kaçak içkileri el arabaları ile kamyonete taşımaya başladı. Gece 02.00 sıralarında biten taşıma işlemi sonrası aracın hareket etmesi üzerine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kamyonetin önünü kesip müdahalede bulundu. Araçta yapılan aramada kolilerin içerisinde şişe ağızları orijinal şekilde kapalı olan piyasa değeri 102 bin lira olan çeşitli markalarda 72 kolide 671 şişe kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilere, kamyonete ve yata el konulurken, olayla ilgili tekne kaptanı Güney Afrikalı şahıs ile ona yardım ettikleri öne sürülen 4 kişi ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, gümrük ekiplerinin operasyon görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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