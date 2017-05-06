  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Marmaris’te Fetö/pdy‘den Gözaltına Alınan Doktor Tutuklandı

» »
Marmaris’te Fetö/pdy‘den Gözaltına Alınan Doktor Tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan doktor tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan doktor tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak görev yapan doktor B.P.'yi (47), evinde yakaladı. Evde yapılan aramada naylon poşet ile muhafaza altına alınarak çekmeceye gizlenmiş "F" serisi 2 adet 1 dolar ile telefon, tablet ve bilgisayara el konuldu. Marmaris Emniyet Müdürlüğüne getirilen B.P. üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi.

Telefonunda örgütün haberleşme programı "Bylock" tespit edilen doktorun Afrika'da şirketleri olduğu belirlendi. Marmaris Adliyesine sevk edilen B.P., tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mardin’de 2 Hakim Gözaltına Alındı06 Mayıs 2017 Cumartesi 10:48
  • Mardin’de Terör Operasyonu06 Mayıs 2017 Cumartesi 10:48
  • Soma’da İki Araç Çarpıştı: 3 Yaralı06 Mayıs 2017 Cumartesi 10:43
  • Geziye Giden Midibüs Devrildi: 23 Yaralı06 Mayıs 2017 Cumartesi 10:28
  • Maltepe’de Aynı Noktada İkinci Kaza06 Mayıs 2017 Cumartesi 10:23
  • Uyuşturucu Kullandığı İddia Edilen Muavinin Feci Sonu06 Mayıs 2017 Cumartesi 10:18
  • Polis Memuru, Park Kavgasında Komşusunu Vurdu06 Mayıs 2017 Cumartesi 10:13
  • Elazığ’da Trafik Kazası: 5 Yaralı06 Mayıs 2017 Cumartesi 10:08
  • Parasını Alamadığını İddia Etti, Deniz Fenerini Tahrip Etti06 Mayıs 2017 Cumartesi 10:03
  • Sahte Estetik Uzmanı Kuaför, Hırsızlık Suçundan Tutuklandı06 Mayıs 2017 Cumartesi 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti