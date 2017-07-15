Marmaris’te Sahte Para Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan 3 kişi yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan 3 kişi yakalandı. Şahısların paralarla borçlarını kapatarak tatil yaptıkları öğrenildi.

Bir ihbarı değerlendiren Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Beldibi Mahallesi'nde bir markette 23 yaşındaki E.Y'yi sahte 200 TL taşırken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli sorgusunda iki arkadaşının adlarını ve kaldıkları otelin bilgisini verdi. Harekete geçen polis, eşkalini tespit ettikleri K.A (22) ve S.E'yi(23) çıktıkları otelden itibaren takibe aldı. Bir süpermarkete giden şüphelilerden ikisi kasada sahte 200 lira verdikleri esnada polis tarafından yakalandı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada 5 adet sahte 200 lira ve sahte paraları bozdurdukları 2 bin lira gerçek para ve 0,82 gram eroin ele geçirildi. Üç arkadaşın cezaevinde sahte para suçundan yattıkları ve yedişer tane aynı suçtan sabıkaları bulunduğu ortaya çıktı. K.A'nın cezaevi firarisi ve asker kaçağı olduğu öğrenildi.

Sorgularında suçlarını itiraf eden üç şahıs, 200 liralık sahte 70 bin lira parayı 7 bin lira karşılığında İstanbul'da temin ettiklerini, aybaşından itibaren İzmir, Antalya, Bodrum ve Fethiye şehirlerinde çoğunluğunu bozdurduklarını, borçlarını kapattıktan sonra kalan para ile tatil yaptıkları öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Muğla E Tipi kapalı Cezaevine gönderildi.