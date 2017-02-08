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Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı

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Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
3 ay boyunca hava ulaşımına kapanacak olan Samsun'da, yolcu ve yük taşımacılığında ciddi oranda düşüş yaşandı. Havaalanının kapanacak söylemi bile yetti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ ) Genel Müdürlüğü'nce, 2017 yılı Ocak ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı. 1 Mart'ta kapılarını hava ulaşımına kapatacak olan ve ülke genelinde 13'ncü sırada yer alan Samsun Çarşamba Havaalanı'nda, 2017 Ocak ayı verilerinin 2016 yılı Ocak ayı verilerine göre ciddi oranda düşüş yaşadığı gözleniyor.

Çarşamba Havaalanı pistine inen veya kalkan uçak sayısında 8'nci sırada yer alan Samsun'da, 2016 yılının Ocak ayında Bin 229 iç hatta, 72 uçakta dış hatta toplam Bin 301 uçak piste iniş-kalkış yaptı. 2017 yılı Ocak ayında ise Bin 531 uçak iç hattı kullanırken, 61 uçakta dış hat için iniş-kalkış yaptı. 2017 yılı Ocak ayında toplam Bin 592 uçak sefer yaptı. 

YÜZDE 33'LÜK DÜŞÜŞ VAR
Yolcu taşımada da 11'nci sırada Samsun'da 2016 yılında 4 Bin 880'i dış hat olmak üzere 137 Bin 779 kişi uçtu. 2017 yılı Ocak ayında da 3 Bin 268 kişi dış hattı kullanırken, toplamda 130 Bin 541 kişi Samsun'dan başka şehirlere sefer yaptı. Bu alanda Samsun yüzde 5'lik bir düşüş yaşadı. Özellikle 2017 yılında dış hat kullanımında Samsun, 2016'ya göre yüzde 33'lük bir düşüş yaşadı. Ticari yük taşımacılığında 11'nci, yük taşımacılığında da ülke genelinde 13'ncü sırada yer alan Samsun Çarşamba Havaalanı'nda dış hatlarda ticari yük taşımacılığında yüzde 73, genelde ise yüzde 5 oranında düşüş yaşanırken, yük taşımacılığında ise iç hatta yüzde 46, genelde ise yüzde 42 düşüş yaşandı. 

1 Mart'ta kapılarını hava ulaşımına kapatacak olan Samsun Çarşamba Havaalanı'nda pist yapımı nedeniyle 3 ay boyunca uçak seferi olmayacak. Uçuşlar, Ordu-Giresun ve Amasya Merzifon Havaalanı'na kaydı.

E. Caner CABBAR

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