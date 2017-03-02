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Martı Ve Sakarmekenin Ekmek Savaşı

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Martı Ve Sakarmekenin Ekmek Savaşı
İstanbul'da sakarmeke ve martıların, vatandaşlar tarafından atılan ekmeği kapma savaşı ilgiyle izlendi.

İstanbul'da sakarmeke ve martıların, vatandaşlar tarafından atılan ekmeği kapma savaşı ilgiyle izlendi.

İstanbul'da iki gündür devam eden sisli hava nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken martılar ve sakarmekeler, sahilde vatandaşlar tarafından atılan ekmekleri kapmak için birbirleriyle yarıştı. Sakarmekelerin yiyeceklerini de ağzından kapan martılar, görenleri hayrete düşürdü. Sakarmekeler ve martıların ekmek kavgası renkli görüntüler oluştururken, kıyıdaki vatandaşlar da cep telefonları ile bu anın fotoğraflarını çekti.

Martı Ve Sakarmekenin Ekmek Savaşı

Martı Ve Sakarmekenin Ekmek Savaşı

Martı Ve Sakarmekenin Ekmek Savaşı

Martı Ve Sakarmekenin Ekmek Savaşı

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