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Masa Dağı’na 17 Kilometrelik Yeni Yol

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Masa Dağı’na 17 Kilometrelik Yeni Yol
Kepez Belediyesi, Masa Dağı bölgesindeki imarlı yolların tamamını ulaşıma açıyor.

Kepez Belediyesi, Masa Dağı bölgesindeki imarlı yolların tamamını ulaşıma açıyor.

Kepez Belediyesi Masa Dağı bölgesinde bulunan Çankaya Mahallesi'nin, site tarzı konut yapılaşması tamamlanan kısmındaki tüm yolların asfaltı ve kaldırımı geçtiğimiz yıllarda yenilenmişti. Fen İşleri Müdürlüğü, bu yıl da mahallenin kuzey bölgesinde bulunan konut parsellerine ulaşımı sağlayacak olan imarlı yolları açıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle sert kayaları kırarak ve çukurları doldurarak, bölgede 8, 25 ve 35 metre genişliklerinde 17 kilometre yeni yol inşa ediyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bölgede devam eden yol açma çalışmalarını yerinde denetledi. Tütüncü, Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır'dan ve Fen İşleri Müdürü Ali Aslan'dan yeni yol çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"Bölgeyi imar ediyoruz"

Başkan Tütüncü, "Yaptığımız iş, imarlı yolların tamamını açmaya dönük bir çalışmadır" dedi. Başlattıkları yol çalışmasının Çankaya Mahallesi'nin imara uygun yapılaşmasının tamamlanmasına vesile olacağını belirten Tütüncü, "Yeni yol çalışmasıyla Kepez'in cazip, güzel yerlerden biri olan Masa Dağı bölgesini, Çankaya Mahallesi'ni imar ediyoruz. Bu çalışmaları kısa sürede tamamlayıp şu an olmayan yolları kısa sürede açacağız. Böylece imar yolları üzerindeki imar parselleri daha kıymetli hale gelecek. Vatandaşlarımıza güzel bir semt armağan etmeye dönük büyük bir heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kepez'in gözdesi Masa Dağı açacağımız yollarla birlikte bambaşka güzelliğe kavuşacak. Mevcut yolları da genişletiyoruz. Asfalt olmayan yolları asfalt kaplama yapıyoruz. Bütün bu hizmetlerle inanılmaz güzel bir işi ve çok büyük gayretle sürdürüyoruz. Her şey daha güzel bir Kepez için."

Tüm yolları asfaltlandı

Tütüncü, yol çalışmasını yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine de kolaylıklar diledi.

Başkan Hakan Tütüncü, döneminde Çankaya Mahallesi'nde 2 bin 300 metre yeni yol, 4 kilometre sıcak asfalt, 21 bin metrekare parke kaldırım, bin 541 metre menfez çalışması gerçekleşti.

Masa Dağı’na 17 Kilometrelik Yeni Yol

Masa Dağı’na 17 Kilometrelik Yeni Yol

Masa Dağı’na 17 Kilometrelik Yeni Yol

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