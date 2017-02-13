Masa Tenisi Çeyrek Final Müsabakaları Tamamlandı

Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi çeyrek final müsabakaları, Didim Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi çeyrek final müsabakaları, Didim Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Eş zamanlı olarak Türkiye'de 4 ilde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Çeyrek Final Müsabakaları Aydın, Karaman, Çorum ve Elazığ illerinde tamamlandı. Didim Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Çeyrek Final Müsabakalarında 91 sporcu ter döktü.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde iki gün süren çeyrek final müsabakalarında erkekler kategorisinde; İstanbul Avrupa, Bursa, Kocaeli, Edirne, İstanbul Anadolu, Sakarya, Muğla, Manisa, Eskişehir, İzmir, Uşak ve Aydın illerinden katılan sporcular mücadele etti.

Kız takımlarında ise; Kırklareli, Balıkesir, Kocaeli, Bursa, İstanbul Avrupa, Çanakkale, İzmir, Denizli, Uşak, Kütahya, Muğla ve Aydın illerinden katılan sporcular yarı finale çıkabilmek için kıyasıya mücadele ettiler.

Aydın Yarı Finalde

Çeyrek final müsabakaları neticesinde erkekler A grubunda İstanbul Avrupa 1'inci, Kocaeli 2'nci ve Sakarya 3'üncü, B grubunda Aydın 1'inci, İzmir 2'nci ve Bursa 3'üncü, C grubunda İstanbul Avrupa 1'inci, Muğla 2'nci ve Edirne 3'üncü oldu.

Bayanlarda ise A grubunda Aydın 1'inci, Bursa 2'nci ve Kütahya 3'üncü, B grubunda Kocaeli 1'inci, İzmir 2'nci ve İstanbul Avrupa 3'üncü, C grubunda Kırklareli 1'inci, Denizli 2'nci ve Uşak 3'üncü oldu.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından derece elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi, katılan tüm sporculara katılım belgesi takdim edildi. Müsabakalar sonucunda gruplarında 1'inci ve 2'nci olan takımlar 4 - 5 Mart 2017 tarihleri arası Kütahya'da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Yarı Final Müsabakalarına çıkmaya hak kazandı.