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Masa Tenisi Grup Müsabakaları Başladı

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Masa Tenisi Grup Müsabakaları Başladı
Muş'ta, 13 ilin katılımıyla yapılan "Masa tenisi" grup müsabakalarının startı verildi.

Muş'ta, 13 ilin katılımıyla yapılan "Masa tenisi" grup müsabakalarının startı verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 2016-2017 eğitim-öğretim yılı okul sporları gençler kız-erkek masa tenisi grup müsabakaları Muş'ta düzenleniyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait kapalı spor salonunda bugün startı verilen müsabakalara 13 ilden öğrencilerin katıldığını ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Halit Baysal, müsabakaların 13 Şubat Pazartesi günü biteceğini söyledi. Müsabakaya Ağrı, Ardahan, Şırnak, Batman, Bingöl, Mardin, Siirt, Van, Bitlis, Diyarbakır, Tunceli, Hakkari ve Iğdır'dan öğrencilerin katıldığını ifade eden Halit Baysal, burada dereceye giren okulların Türkiye finaline katılacağını kaydetti.

Masa Tenisi Grup Müsabakaları Başladı

Masa Tenisi Grup Müsabakaları Başladı

Masa Tenisi Grup Müsabakaları Başladı

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