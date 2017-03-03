Masa Tenisi Milli Takımı Yalova’da Kampa Girdi

Masa Tenisi Milli Takımı'na en çok sporcu ve antrenör veren Yalova, A Milli Takım'ın kampına da ev sahipliği yapıyor.

Masa Tenisi Milli Takımı'na en çok sporcu ve antrenör veren Yalova, A Milli Takım'ın kampına da ev sahipliği yapıyor.

2017 Avrupa Şampiyonası Takımlar Eleme J Grubu dördüncü maçında Romanya ile karşılaşacak olan Masa Tenisi A Milli Takımı, Yalova'da 1 haftalık kampa girdi. Çalışmalarını Bayramali Yıldız ve Kadri Kocacenk öncülüğünde sürdüren Milli Takım heyetini, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman kamp yaptıkları otelde ziyaret etti. Yalovalı sporcular Ziver ve İbrahim Gündüz kardeşlerin de yer aldığı Milli Takım kafilesindeki sporcu ve teknik heyet ile sabah kahvaltısında bir araya gelen Başkan Salman'a, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Başol Haraç ve Retaj Thermal Hotel Genel Müdürü Cem Aksoy'da eşlik etti.

Takıma olan güvenini dile getiren Başkan Vefa Salman, "Deplasmanda Romanya ile zorlu bir mücadele sizleri bekliyor. Ama bizlerin sizlere olan inancımız tam. Bu maçtan galibiyetle ayrılarak başarılarınıza bir yenisini daha ekleyeceksiniz. Yalova son yıllarda masa tenisinde büyük bir çıkış yakaladı. Sporcu, antrenör, yönetici olmak üzere her kademede kentimiz bu branşta temsil ediliyor. Bu bizim için büyük onur. Salı günü hepinizi zorlu bir maç bekliyor. İnanıyorum ki bu maçtan galibiyetle ayrılacaksınız. Bu zorlu maç öncesinde Yalova'da sizleri ağırlamaktan şeref duyduk. Başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.