Maskeli Soyguncular Marketçiyi Darp Edip Kaçtı

Kütahya'da market görevlisini demir çubukla darp eden maskeli 2 kişi, kasadaki paraları alıp kaçtı.

Kütahya'da market görevlisini demir çubukla darp eden maskeli 2 kişi, kasadaki paraları alıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Zafertepe Mahallesi'ndeki markete gelen maskeli 2 kişi, içeride bulunan market çalışanı Özer Başer'i (29) demir çubukla darp etti. Başer'i tüfekle tehdit eden zanlılar, cebindeki bir miktar parayı ve kasadaki yaklaşık bin lirayı alıp otomobille olay yerinden uzaklaştı. Olay anı iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kolu ve bacağından hafif yaralanan Başer'in tedavisi sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve parmak izi araştırması yapan polis ekipleri, eşkalini belirledikleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.