Maski Yazıhan’da Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Yazıhan'da yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alan MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Malatya genelinde 175 milyon TL maliyetinde 800 kilometrelik altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Özdemir, "Merkezdeki çalışmalarımızla beraber tüm ilçe merkezlerimizde de çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde çalışmalarımızı tamamladık. Doğanşehir, Hekimhan, Akçadağ ve Yazıhan'da altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Yatırımlarımız önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek" ifadelerini kullandı. Yazıhan ilçesinde yaklaşık 5 milyon TL maliyetinde 57 kilometrelik altyapı yatırımını en kısa sürede tamamlayacaklarını kaydeden Özdemir, "Ayrıca Yazıhan Çivril Mahallesinin içme suyu ve kanalizasyon hattını da yeniden inşa ediyoruz. Yazıhan ilçemizdeki altyapı çalışmalarımızın bitiş tarihi 2018 in ilk ayları olacak. Çalışmalarımızın yüzde 40'lık kısmını tamamladık. Muhtemelen yıl sonunda altyapı çalışmalarımız tamamlanacak ve Yazıhan ilçemiz sağlam altyapı, temiz çevreye kavuşacak. Malatya genelinde güçlü altyapı çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Amacımız sağlam ve modern gelecek inşa etmek. Çalışmalarda emeği geçen Genel Müdür Yardımcılarıma. Daire başkanlarıma, kontrol mühendislerime ve saha da çalışan ekibime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.