  • BIST 105.512
  • Altın 140,219
  • Dolar 3,5411
  • Euro 4,0593
  • Samsun 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Ordu 27 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 29 °C
  • Rize 29 °C
  • Trabzon 27 °C

Maski Yazıhan’da Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

» »
Maski Yazıhan’da Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Yazıhan'da yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alan MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Malatya genelinde 175 milyon TL maliyetinde 800 kilometrelik altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Özdemir, "Merkezdeki çalışmalarımızla beraber tüm ilçe merkezlerimizde de çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde çalışmalarımızı tamamladık. Doğanşehir, Hekimhan, Akçadağ ve Yazıhan'da altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Yatırımlarımız önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek" ifadelerini kullandı. Yazıhan ilçesinde yaklaşık 5 milyon TL maliyetinde 57 kilometrelik altyapı yatırımını en kısa sürede tamamlayacaklarını kaydeden Özdemir, "Ayrıca Yazıhan Çivril Mahallesinin içme suyu ve kanalizasyon hattını da yeniden inşa ediyoruz. Yazıhan ilçemizdeki altyapı çalışmalarımızın bitiş tarihi 2018 in ilk ayları olacak. Çalışmalarımızın yüzde 40'lık kısmını tamamladık. Muhtemelen yıl sonunda altyapı çalışmalarımız tamamlanacak ve Yazıhan ilçemiz sağlam altyapı, temiz çevreye kavuşacak. Malatya genelinde güçlü altyapı çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Amacımız sağlam ve modern gelecek inşa etmek. Çalışmalarda emeği geçen Genel Müdür Yardımcılarıma. Daire başkanlarıma, kontrol mühendislerime ve saha da çalışan ekibime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Maski Yazıhan’da Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Maski Yazıhan’da Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Maski Yazıhan’da Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dodurga’nın Başarılı Taekwondo Sporcularının Başarılı Çıkışları Devam Ediyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:13
  • Safkan Arap Tayları Görücüye Çıkıyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:08
  • Manisa Büyükşehir’in Başarılı Sporcusu Bayram Yine Zirvede17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:08
  • 49 Yıllık Asker Arkadaşları Sosyal Medya Sayesinde 15 Yıldır Bir Araya Geliyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:08
  • Şanlıurfa’da 30 Kilo Esrar Ele Geçirildi17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:08
  • Türk Birliği Kurultayı Kayseri’de Yapılacak17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:08
  • Taşlıca Sanayi Camisinin Temeli Dualarla Atıldı17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:08
  • Çaldıran’da Yol Açma Çalışması17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:03
  • Van’da 5. Zabıta Koordinasyon Toplantısı17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:03
  • Pedallar Demokrasi Şehitleri İçin Çevrildi17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti