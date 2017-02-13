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Maski’den Kula Mahallelerinde İnceleme

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Maski’den Kula Mahallelerinde İnceleme
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Kula'nın Kavacık ve Güvercinlik Mahallelerinde incelemelerde bulundular.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde yatırımlarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula'nın Kavacık ve Güvercinlik Mahallelerinde kanalizasyon ve içme suyu şebeke altyapı yenileme, dere ıslah, düğün salonu yapımı, mahalle mezarlıkları bakımı ve parke döşeme çalışmalarını hayata geçiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Kula'nın Kavacık ve Güvercinlik Mahallelerinde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Güvercinlik Mahallesi'ndeki çalışmalarından ve ziyaretten memnun olduklarını belirten Mahalle Muhtarı Tuncay Ersöz, "Yapılan hizmetlerden dolayı mahalleli olarak çok memnunuz. İnşallah bu şekilde devam eder çalışmalar. Mahallemizde altyapı yenileme, dere ıslahı, içme suyu şebeke yenileme ve mahalle mezarlığımızda düzenleme çalışmaları sırasıyla yapılacak. Bu çalışmaların ardından da yollarımıza parke taşı döşeme çalışması ile mahallemizin ihtiyaçları giderilmiş olacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, Kula Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tosun'a mahallemize gelerek incelemelerde bulunan Genel Sekreterimiz Sayın Aytaç Yalçınkaya, Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a ve emeği geçenlere şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ederim" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince dere ıslah çalışmasının başladığı Kavacık Mahallesinde yapılan çalışmalardan bahseden Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Karaarslan, "Mahallemizde MASKİ ekipleri dere ıslah çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmadan dolayı çok memnunuz. Mahallemizde ilerleyen zamanlarda kanalizasyon yenileme ve sondaj çalışmamızda yapılacak. Mahallemize kadar gelip sorunlarımızı dinleyen Genel Sekreterimiz Aytaç Yalçınkaya ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a çok teşekkür ederim. Mahallemize bu hizmetlerin gelmesini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve Kula Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun'a çok çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Maski’den Kula Mahallelerinde İnceleme

Maski’den Kula Mahallelerinde İnceleme

Maski’den Kula Mahallelerinde İnceleme

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