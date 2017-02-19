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Maski’den Su Kaçaklarına Özel Takip

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Maski’den Su Kaçaklarına Özel Takip
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde su tasarrufunu sağlamak amacıyla teknik ekipleriyle...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde su tasarrufunu sağlamak amacıyla teknik ekipleriyle sahada düzenli kontroller yaparak, su kaçaklarının önüne geçiyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, doğal kaynakların korunması ve israf edilmemesi için suyun korunmasına yönelik teknik ekip ve donanımıyla sahada denetimlerini sürdüyor. Su kaçak tespit cihazı ile şebeke kaçaklarının kontrolünü yapan MASKİ ekipleri, arızanın bulunduğu bölgeyi titizlikle tespit ederek, onarımını gerçekleştiriyor. Yapılan bu işlem sayesinde, arızanın büyük çaplı kesintilere sebebiyet vermesinin yanı sıra, vatandaşın arızadan kaynaklı mağduriyet yaşamasının da önüne geçiliyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanı Fevzi Demir, gereksiz su sarfiyatının önlenmesini amaçlayan saha denetim çalışmaları esnasında ekiplerin başında yer alarak, incelemelerde bulundu. Merkez şube müdürü ve teknik ekiple birlikte arıza tespit işlemlerini yakından takip eden İçme Suyu Dairesi Başkanı Fevzi Demir, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak su gibi değerli ve önemli bir kaynağın korunması ve israfından kaçınılması konularında özel hassasiyet gösteriyoruz. Manisa'nın coğrafi koşulları gereği yer altı sularından beslenen bir şehir olması nedeniyle, il geneline su teminini sondajlar yoluyla sağlıyoruz. Dolayısıyla kaynaklarımızın doğru ve verimli kullanımı daha da önem kazanıyor. Bu amaçla ekiplerimiz düzenli olarak saha kontrolleri yaparak su kaçaklarını tespit ediyorlar. Böylelikle hem arızanın büyüyerek vatandaşımızın zor durumda kalmasını engelliyoruz, hem de su sarfiyatının önüne geçiyoruz. Bizim işimiz su. Suyumuzu ve yarınlarımızı korumak için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Maski’den Su Kaçaklarına Özel Takip

Maski’den Su Kaçaklarına Özel Takip

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