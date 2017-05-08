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Maslak’ta Plazada Yangın Paniği

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Maslak’ta Plazada Yangın Paniği
Sarıyer Maslak'daki bir plazada çıkan ufak çaplı bir yangın paniğe neden oldu.

Sarıyer Maslak'daki bir plazada çıkan ufak çaplı bir yangın paniğe neden oldu. Plazanın giriş katından çıkan dumanlar nedeniyle çalışanlar kısa süreliğine tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Sarıyer Maslak Sümer Sokak üzerindeki bir plazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plazanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kattan dumanlar çıkması üzerine güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Sarıyer, Hacıosman ve Seyrantepe İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı.

Çalışanlar plazadan tahliye edildi

Yangın nedeniyle panik yaşayan çalışanlar, kısa süreli binayı boşalttı. Yapılan çalışmaların ardından çalışanlar rahat bir nefes aldı.

Olayı gören Emre Kurtulan, "Alttan dumanlar çıkmış. Binanın fıskiyeleri yangını söndürmüş. Ne yandığı belli değil büyük ihtimal kablo aksamı veya çöp olabilir. Çalışanları tahliye ettiler. Sonra itfaiye ekipleri geldi söndürdüler" dedi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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