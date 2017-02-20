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Masmek Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi

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Masmek Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında eğitim gören kursiyerlerin el sanatları sergisi açıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında eğitim gören kursiyerlerin el sanatları sergisi açıldı. Kursiyerlerin ortaya çıkardığı eserler büyük beğeni topladı. MASMEK El Sanatları sergisinde yer alan eserler, 24 Şubat tarihine kadar Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonunda görülebilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren MASMEK kursiyerlerinin el sanatları sergisi açıldı. Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonunda gerçekleştirilen açılışa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür Şube Müdürü Adem Gökçe, kursiyerler, öğretmenler ve davetliler katıldı. Serginin açılışında konuşan, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren MASMEK Kursları her geçen gün büyüyor ve üreten bireylerin en önemli adresi oluyor. Ben burada tüm öğretmenlerimiz ve kursiyerlerimizi kutluyorum" diye konuştu.

Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve beraberindekiler sergide yer alan eserleri tek tek inceleyerek bilgiler aldı. Genç, kursiyerleri ortaya çıkardıkları eserlerden dolayı tebrik etti.

MASMEK Kursiyerleri ürettikleri eserlerin sergilenmesinde desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Sergi, 24 Şubat tarihine kadar Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonunda görülebilecek.

Masmek Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi

Masmek Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi

Masmek Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi

Masmek Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi

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