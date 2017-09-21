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Masterlerin Cazibesi Amatörü Aştı

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Masterlerin Cazibesi Amatörü Aştı
Diyarbakır'da 4 yıl önce Veysi Akar tarafından startı verilen ve ilginin günden güne arttığı masterler futbolunun cazibesi ve kalitesi amatör liglerin...

Diyarbakır'da 4 yıl önce Veysi Akar tarafından startı verilen ve ilginin günden güne arttığı masterler futbolunun cazibesi ve kalitesi amatör liglerin üstüne çıkmaya başladı. Lig haline getirilen masterler liginde 13 takım mücadele edecek.

Diyarbakır Masterler Birliği'nce organize edilen Diyarbakır Masterler Ligi'nde 3. sezon yarın ve Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak. 4 sezon önce filizlenen masterler futbolunun cazibesi, kalitesi ve rekabeti amatör ligleri gölgede bırakmaya başladı. Futbolu bırakmış olan isimlerin forma giydiği master takımlarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Yoğun ilgi ve artan takım sayısı nedeniyle geçen sezon ilki organize edilen masterler liginde bu sezon 13 takım mücadele edecek. Lige katılmak isteyen bazı takımların ise gerekli koşulları taşımadıkları gerekçesiyle lige alınmadığı kaydedildi.

Diyarbakır Masterler, Diski Masterler, Sanayi Masterler, Nurettin Paşam Masterler, Diyarbakır 21 Masterler, Çınar Masterler, Şener Özdil Masterler, Tarım Masterler, Bağlar Masterler, Öğretmen Masterler, Asur Masterler, Kale Masterler ve Mardin Masterler'in yer alacağı 13 takımlı lig, tek devreli lig usulü 13 hafta sürecek ve ligi ilk dört sıra içerisinde tamamlayacak, dört takım Play-Off'a kalacak. Yarı final karşılaşmalarının tek maç eleme usulü oynanacağı Play Off'ta rakiplerini eleyen son iki takım lig şampiyonluğu için final maçındaki karşı karşıya gelecek.

"Amacımız birliği sağlamak"

Masterler Birliği Başkanı Veysi Akar,l igi geleneksel hale getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, lig organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti. Akar, "Masterlerin kısa süre içerisinde Diyarbakır'da gösterdiği gelişim, master futbol takımlarının çoğalması ve giderek bu alanda kalitenin oturmasını gözlemleyerek önce Masterler Birliği'ni kurduk ve ardından bu yıl üçüncü sezonunu düzenleyeceğimiz Diyarbakır Masterler Ligi'ni oluşturduk. Bir anlamda kurumsal bir çatı altında buluşup faaliyetlerimize daha sürdürülebilirlilik ilkesiyle sahip çıktık. Süreç içerisinde günden güne üstüne koyarak Diyarbakır'da Masterler Birliği'nin gelişimini daha da artırarak bize özel takdir edilen bir vizyon oluşturacağız. Bu vesileyle Ligimizin üçüncü sezonunda Masterler Birliği Yönetim Kurulum adına tüm takımlara başarılar diliyor, ligimizin düzenlenmesinde desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

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