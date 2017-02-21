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Mastöb Ankara Şubesi Yeni Yerine Taşındı

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Mastöb Ankara Şubesi Yeni Yerine Taşındı
Malatya Sivil Toplu Örgütleri Birliği (MASTÖB) Ankara Şubesi artık yeni yerinde hizmet verecek.

Malatya Sivil Toplu Örgütleri Birliği (MASTÖB) Ankara Şubesi artık yeni yerinde hizmet verecek.

MASTÖB Ankara Şube Başkanı Kamil Göksu, yeni dernek yerleri ile Ankara'nın en merkezi yerinde Malatyalılara hizmet vereceklerini söyledi. Özellikle şehir dışından ve Malatya'dan gelecek hemşehrilerin dernek binasını kullanabileceğini kaydeden Göksu, "Bizim amacımız tüm hemşehrilerimizin bir arada olmalarını sağlamak" dedi.

MASTÖB'ün Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu kaydeden Göksu, "Biz ayrıştıran değil birleştiren bir kurumuz tüm hemşehrilerimize eşit mesafedeyiz. MASTÖB tüm sivil toplum örgütlerinin çatı kuruluşu olarak tescil edilmiş bir kuruluştur" ifadelerine yer verdi.

MASTÖB'ün bugün Türkiye'de saygın sivil toplum örgütleri arasında önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Başkan Göksu, "Malatya Sivil Toplu Örgütleri Birliği Ankara Şubesinin yeri tüm hemşehrilerimizin yeridir. Şimdiden yeni yerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni yerimiz Süleyman Sırrı Caddesi, SGK Genel Müdürlüğü yanı 17'inci kat Kızılay" diye konuştu.

Mastöb Ankara Şubesi Yeni Yerine Taşındı

Mastöb Ankara Şubesi Yeni Yerine Taşındı

Mastöb Ankara Şubesi Yeni Yerine Taşındı

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