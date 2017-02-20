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Mastöb, Gençliğin Değişen Düzeni Anlatıldı

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Mastöb, Gençliğin Değişen Düzeni Anlatıldı
Genç MASTÖB tarafından "Gençliğin değişen toplum düzeni ve dünyada ki yeri" konulu söyleşi düzenlendi.

Genç MASTÖB tarafından "Gençliğin değişen toplum düzeni ve dünyada ki yeri" konulu söyleşi düzenlendi.

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB ) kültürel ve sosyal etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. "Bu gencin bir derdi var" sloganıyla yola çıkan Genç MASTÖB'ün gençlerin bilinçlenmesi amacıyla düzenlediği ve konuşmacı olarak Malatyalı Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan "ın katıldığı söyleşide İstanbul'da ki Malatyalı gençler ve aileleri bir araya geldi. Gençlerin bilinçlenmesi için İstanbul Esenler Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşiye MASTÖB Genel Başkanı Adil Gevrek, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Aileleri, Genç MASTÖB Başkanı Bilal Elmas ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda Malatyalı aileler ve gençler katıldı.

MASTÖB Onursal Başkanı rahmetli Bekir Alyüz'ün de anıldığı söyleşide, Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan gençlerin şekillenmesinde özellikle anne ve babanın rolünün büyük olduğunu ve insanların hayata başladığı andan itibaren anne ve babayı kendine model ve referans seçtiğini belirtti.

Söyleşiden dolayı Genç MASTÖB ve Yönetimini tebrik eden Aslanhan "Malatyalı gençlerin birlik ve beraberlik içerisinde olması beni ve burada bulunan herkesi çok memnun etti. Buradaki birliktelik gençlerimizin bilgilenmesi ve gelişmesi açısından çok önemli. İnşallah bundan sonrada bu tip organizasyonlarda hep birlikte oluruz" diye konuştu.

MASTÖB Genel Başkanı Adil Gevrek ise, gençliğe çok önem verdiklerini kaydederek, "Bir toplumun ayakta durabilmesi ve var olabilmesi için yetişkin ve bilinçli bir gençliğe ihtiyaç vardır. Çok şükür bizim İstanbul'da ve Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşayan Malatya gençliğimiz her daim yaşadıkları ve bulundukları topluma örnek olmuştur" dedi. Genç MASTÖB Başkanı Bilal Elmas da, "Eşsiz ve keyifli sunumundan dolayı Hocamız Sıtkı Aslanhan'a çok teşekkür ediyorum. Hocamızın verdiği bilgiler ışığında biz gençler topluma faydalı ve yararlı bireyler olmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Ayrıca bizi yalnız bırakmayarak her zaman yanımızda olan Başkanım Adil Gevrek ve Yönetimine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Söyleşi sonrası MASTÖB Genel Başkanı Adil Gevrek , Başkan Vekili Ahmet Güler , Başkan Yardımcısı Hasan Karakuş, Rahmetli Onursal Başkan Bekir Alyüz adına Oğlu Ömer Faruk Alyüz ve Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan'a Genç MASTÖB Yönetim Kurulu tarafından günün anısına teşekkür plaketi verildi.

Mastöb, Gençliğin Değişen Düzeni Anlatıldı

Mastöb, Gençliğin Değişen Düzeni Anlatıldı

Mastöb, Gençliğin Değişen Düzeni Anlatıldı

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