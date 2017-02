Mastöb Onursal Başkanı Bekir Alyüz Dualarla Anıldı

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği ( MASTÖB ) Onursal Başkanı Bekir Alyüz ölümünün 1'inci yılında sevenleri ve MASTÖB ailesi tarafından mezarı...

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği ( MASTÖB ) Onursal Başkanı Bekir Alyüz ölümünün 1'inci yılında sevenleri ve MASTÖB ailesi tarafından mezarı başında anıldı.

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Onursal Genel Başkanı Bekir Alyüz, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek tedavi gördüğü hastanede geçen yıl 61 yaşında hayatını kaybetmişti.

MASTÖB Genel Başkanı Adil Gevrek ve Yönetim Kurulu Üyeleri Merhum Bekir Alyüz'ün ölüm yıl dönümünde Alyüz'ü unutmadı. MASTÖB üyeleri Alyüz'ün kabri başında dualarla anarken burada kısa bir konuşma yapan MASTÖB Genel Başkanı Adil Gevrek, "Malatya'nın yiğit evladı olan onursal başkanımız Bekir Alyüz'ü dualarla ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Alyüz'ün her zaman Malatya'nın sorunlarını çözüme kavuşturmak için gayret gösterdiğini belirten Gevrek, "Konu Malatya olunca gerek siyasiler olsun gerek bürokratlar ve belediye başkanları olsun sürekli istişare içerisinde Malatyamıza yatırım ve kazanç sağlanması için gereken gayreti her zaman göstermiştir. Bekir Başkanımız Malatya sevdasını her platformda göstererek tüm Malatyalılara örnek bir başkan olmuştur. Kendisini bir kez daha MASTÖB ve Malatyalılar olarak rahmet ve şükranla anıyoruz, mekanı cennet olsun. Allah ailesine ve sevenlerine sabırlar versin" diye konuştu.