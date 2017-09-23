Matbaacılardan Sadıkoğlu’na Destek Sözü

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesi başkan adayları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesi başkan adayları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda kentteki matbaacılarla bir araya gelen MTSO Başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu destek sözü aldı.

Bir otelde gerçekleştirilen programda Matbaacılarla bir araya gelen Başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ekim ayında oda seçimlerinin gerçekleştirileceğini belirterek "Bizler bu seçimde gerçekten Malatya vizyonunun ticari anlamda, iş dünyası anlamında değişebileceğine inanıyoruz" dedi. Konuşmasında mevcut yönetimi de eleştiren Sadıkoğlu, ekibiyle birlikte yönetime talip olduklarını dile getirerek "Amacımız şu. Ticaret ve Sanayi odaları 3-5 kişinin değil, kendi kurmuş olduğu iştiraklerden bir haber olmadan Malatya'ya faydalı olabilecek kurum haline gelsin. Toplumun sesine kulak verebilsin, toplumun sıkıntılarını kendisine dert edinsin istiyoruz. Projeler üretebilsin, vizyonunu açsın, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesi için projeler geliştirsin istiyoruz" diye konuştu.

17 yıldır Ticaret ve Sanayi odasında meclis üyeliği başta olmak üzere çeşitli kademelerinde yer aldığını vurgulayan Sadıkoğlu, "Yurt içinde ve dışında TSO'ları inceleyen biri olarak bu birikimlerimizi buraya aktarmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi. Matbaacılığın önemli bir sektör olduğunu da ifade eden Sadıkoğlu, "İşletmelerin gelişmesi şartların olgunlaşması ile olur. Malatya'nın acilen bir Matbaacılar Sitesine ihtiyacı var. Bunun için dernek başkanlarımız bireysel olarak bir çaba gösterdiler ama Ticaret ve Sanayi odasının bugüne kadar bu konudaki duyarsızlığı sizlerin çalışmasını kifayetsiz kılmış. Bizler Allah nasip ederse seçildiğimiz takdirde Matbaacılar Sitesinin kazandırılması için çalışacağız" diye konuştu.