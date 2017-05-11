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Matematik Şampiyonlarına Ödüller Köşker’den

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Matematik Şampiyonlarına Ödüller Köşker’den
Okullar arası GEKMO Matematik Olimpiyatları'nda dereceye giren öğrenciler ödüllerini Gebze İlçe Kaymakamı Hasan Gözen ve Gebze Belediye Başkanı Adnan...

Okullar arası GEKMO Matematik Olimpiyatları'nda dereceye giren öğrenciler ödüllerini Gebze İlçe Kaymakamı Hasan Gözen ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in elinden aldı.

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gebze Belediyesi işbirliğinde düzenlenen okullar arası GEKMO Matematik Olimpiyatları'nda dereceye giren öğrenciler ödüllerini Gebze İlçe Kaymakamı Hasan Gözen ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in elinden aldı. Ödül törenine Gebze İlçe Kaymakamı Hasan Gözen, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Aşıkoğlu, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Ödül töreninde konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker matematiğin insan yaşamındaki önemine değindi. Başkan Köşker, "Bu tür yarışmaların Gebze'mizde yapılmasından mutluluk duyuyoruz. Bu tür yarışmalar öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmaları noktasında oldukça önemli. Gebze gibi önemli bir ilçede bu tür faaliyetlerin gerçekleştirilmesi de ayrıca önem arz ediyor. Bilişim Vadisi, TÜBİTAK, Gebze Teknik Üniversitesi'nin bulunduğu bir şehirde yaşıyoruz. Bütün bilimlerin temelinde matematiğin olduğunu düşünürsek matematiğin hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu da anlamış oluruz" dedi.

Gebze İlçe Kaymakamı Hasan Gözen yaptığı konuşmasında Gebze'nin önemine değindi Kaymakam Gözen, "Gebze Türkiye'de bu coğrafi pozisyonunu etkin ve yetkin bir şekilde kullandığı taktirde Türkiye'nin önde ve gözde bir ilçesi olmaya adaydır. Dünyanın ve Türkiye'nin birçok noktasından gelmiş seçkin insanları ile farklı bir demografik yapıyı arz eden bölgemiz. Bunun alt yapısını da ilim, irfan, fen ve sanat ile oluşturacağız" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödüller verilerek program sonlandırıldı.

Matematik Şampiyonlarına Ödüller Köşker’den

Matematik Şampiyonlarına Ödüller Köşker’den

Matematik Şampiyonlarına Ödüller Köşker’den

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