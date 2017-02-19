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Mathap’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Duvar Halısı

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Mathap’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Duvar Halısı
Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı...

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Toplu Açılış törenine katılmak üzere Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a miting sonrası Türkiye haritalı duvar halısı hediye etti.

Toplu açılış Töreninin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile belediye binasında görüşen Başkan Akın, daha sonra MATHAP ve tüm üyeleri adına Erdoğan'a, küçükbaş hayvan yününden yapılan, üzerinde "Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Vatan ve Tek Devlet" yazısının da bulunduğu Türkiye haritalı duvar halısı hediye etti.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Akın, "Üreticilerimiz, yetiştiricilerimiz ve çiftçilerimiz adına Cumhurbaşkanımıza hediye takdim ettik. Cumhurbaşkanımız da hediyemizi kabul etti. Bundan dolayı mutluyuz. Biz de 40 bine yakın üyelerimiz adına, ülkemize vermiş olduğu hizmetten dolayı, kendisine teşekkür ettik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanının mitingi öncesi tüm üyelere bilgilendirme mesajı attıklarını kaydeden Akın, mitinge iştirak eden herkese teşekkür etti.

Mathap’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Duvar Halısı

Mathap’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Duvar Halısı

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