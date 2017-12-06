MAVİ BALİNA İNTİHARI MI?

Samsun'un Ayvacık ilçesinde lise öğrencisi, okulun lojmanının önünde bulunan ağaca kendini asarak intihar etti. Öğrencinin 'Mavi Balina' oyunu oynadığı öne sürülürken, adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Özel Haber: Zekeriya FIRAT

Samsun'un Ayvacık ilçesi Tiryakioğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinden gece çıktığı öğrenilen ve dönmeyen Ayvacık İmam Hatip Lisesi 1. sınıf öğrencisi Davut Altan, kendini okulun lojmanının önünde bulunduğu ağaca astı. Altan hayatını kaybederken, okul görevlilerinin sabah okula gelmesiyle olay ortaya çıktı.

Olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı. Savcılık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili başlattığı soruşturmada, öğrencinin derslerinde başarılı, kötü bir alışkanlığı olmadığını ve herhangi bir psikolojik sorunu bulunmadığını tespit ederken, merhum öğrencinin yakın çevresi ise internetten talimatlar vererek gençleri ölüme sürüklüyen 'Mavi Balina' oyununu oynadığını öne sürdü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.



Geniş çaplı soruşturma

Öğrencinin yakın çevresi ise internetten talimatlar vererek gençleri ölüme sürüklüyen 'Mavi Balina' oyununu oynadığını öne sürdü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.