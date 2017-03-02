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Mavi-beyazlılar’da Kocaeli Birlikspor Mesaisi

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Mavi-beyazlılar’da Kocaeli Birlikspor Mesaisi
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta hafta sonunda kendi evinde konuk edeceği Kocaeli Birlikspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta hafta sonunda kendi evinde konuk edeceği Kocaeli Birlikspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Erzurumspor Tesislerinde Mavi-Beyazlı futbolcular Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde düz koşu yaparak antrenmana başladı. 1,5 saat süren ve 5-2 dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maç bitiminin ardından futbolcular şut çalışması yaptı. Antrenmana sakatlığı devam eden Kemal Tokak ile Ersel katılmadı.

'HER MAÇIMIZ FİNAL MAÇI'

Kalan 11 maçın önemine değinen B.B.Erzurumspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, "Sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bizim için kalan 11 maçın her biri final maçı olarak bakıyoruz. Pazar günü oynayacağımız Kocaeli Birlikspor maçı da son derece önemli. Bu maçı taraftarımızın desteği ile kazanarak hedefe doğru ilerlemek istiyoruz." dedi.

Mavi-beyazlılar’da Kocaeli Birlikspor Mesaisi

Mavi-beyazlılar’da Kocaeli Birlikspor Mesaisi

Mavi-beyazlılar’da Kocaeli Birlikspor Mesaisi

Mavi-beyazlılar’da Kocaeli Birlikspor Mesaisi

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