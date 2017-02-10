Mavi Tur’da Türkiye Cazibesini Koruyor

Ekonominin bacasız sanayisi turizmde Mavi Tur, 2017 turizm sezonundan ümitli bir şekilde sezon hazırlıklarına başladı.

Ekonominin bacasız sanayisi turizmde Mavi Tur, 2017 turizm sezonundan ümitli bir şekilde sezon hazırlıklarına başladı.

Türkiye'nin en iyi mavi tur lokasyonlarından Marmaris'te mavi tur sektörü yeni sezona iddialı hazırlanıyor. Marmaris, Ege ve Akdeniz'in kesişme noktasında olması, Dalaman Havalimanı'na ve Rodos Adası'na yakınlığıyla birlikte yaz sezonunda mavi yolculuğun vazgeçilmez adresinden birisi durumunda. Marmaris'te mavi tur sektörünün önde gelen firmalarından Mirya Yatçılık Genel Müdürü Barış Erdemir yaptığı açıklamada, yerli ve yabancı piyasalarda Türkiye mavi yolculuk sektörünün tanıtımı için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Barış Erdemir yeni sezon hazırlıkları hakkında şu bilgileri verdi:

"Son birkaç yıl içinde alternatif gulet tatili destinasyonları açıldı. Hırvatistan, Karadağ gibi ülkelerde de mavi tur tatilleri düzenlenmekte ama Türkiye, ahşap tekne tatilleri açısından bu sektörün yeni başladığı ülkelere göre daha avantajlı. Denizlerimiz, koylarımız, teknelerimiz ve sıcakkanlı mürettebatımız ile ülkemiz Hırvatistan, Karadağ ve Yunanistan'a göre daha tercih edilir durumda. Özellikle Son 1-2 yılda ülkemize karşı güvensiz ülke algısı yaratılmaya çalışıldı ve turizm piyasaları bu durumdan olumsuz etkilendi ancak bu durumu biz turizmciler aşmalıyız"

"Türkiye tatil için güvenli bir ülke"

Erdemir, "Ülkemize tatil amacıyla yıllardır gelen yabancı turistler için mavi yolculuk tatili çok kıymetli bir tatil modeli. Genelde, Türkiye'yi iyi tanıyan yabancı turist gelmekte tereddüt yaşamazken, ülkemizi hiç tanımayan yabancı turist için "acaba" sorusu ön planda gelmekte. Bizler turizmci olarak bu "acaba" durumunu ortadan kaldırmak için mavi tur pazarlama çalışmalarımızda yoğun mesai harcıyoruz. Türkiye güvenli ülke mesajını herkese tüm Dünya'ya yansıtmamız lazım ki turizm tekrar canlansın" dedi.

"Tekne almanın tam zamanı"

Mirya Yatçılık Genel Müdürü Barış Erdemir, "Bu arada satılık tekne piyasası için şu anda tekne almak için tam zamanı diyebiliriz. Çok cazip koşullarda tekne satın alınma ihtimalleri var değişik pazarlarda tekneyi çalıştırma avantajı bulunuyor" dedi.

Mirya Yatçılık yetkilisi, şirket olarak bu yıl özel tekne kiralama da kumanya dahil ekonomik mavi tur paketleri yaptıklarını ve son dakika rezervasyon dönemine girmeye yakın olduklarını belirtti.

Mavi turlar ve rotalar hakkında detaylı bilgiler için www.yachtsngulets.com adresinin ziyaret edilebileceği açıklandı.