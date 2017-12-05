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Maviden Yeşile’ Fotoğraf Sergisi Açıldı

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Maviden Yeşile’ Fotoğraf Sergisi Açıldı
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Ogün Danış Sergi Salonunda "Maviden Yeşile" fotoğraf sergisi açılışına katıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Ogün Danış Sergi Salonunda "Maviden Yeşile" fotoğraf sergisi açılışına katıldı.

Düzce Belediyesi Ogün Danış Sergi Salonu Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. "Maviden Yeşile" adlı fotoğraf sergisinin açılışına Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı. Düzce'nin doğal güzelliklerinin fotoğraf karelerine yansıdığı sergi 5-7 Aralık tarihleri arasında 3 gün boyunca ziyaretçilerine açık olacak.

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