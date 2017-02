May Tohum Yeni Yonca Çeşidi ’Classe’yi Ürün Protföyüne Ekledi

Sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri tohumlarının üretim ve satışı konularında 1978 yılından bu yana faaliyet gösteren MAY Tohum, yem bitkilerinden...

Sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri tohumlarının üretim ve satışı konularında 1978 yılından bu yana faaliyet gösteren MAY Tohum, yem bitkilerinden yonca türünde yeni bir çeşit olan Classe'yi ürün yelpazesine ekledi.

Türkiye'nin birçok ana üretim bölgesinde yapılan deneme ekimleri sonuçlarına göre yüksek verimlilik ve protein değerleri ile dikkatleri üzerine çeken Classe, 2017 itibariyle MAY Tohum'un yeni yonca çeşidi olarak üreticilerin takdirine sunulacak. Classe çeşidi hakkında bilgi veren MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler, "Son yıllarda odaklandığımız türlerden olan yem bitkileri grubunda mısır ve yonca türlerinde ürün portföyümüzü her geçen yıl genişletiyoruz. Hedefimiz hem gıda değerleri, hem de verimlilikleri yüksek çeşitleri ürün portföyümüze katarak, üreticilerin ve hayvancılık işletmelerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek" diye konuştu.

Yonca türünde mevcut İside çeşidine yepyeni bir çeşit olan Classe'yi de dahil ettiklerini belirten Çiftçiler, "Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi tarafından üretim izni alınan Classe, piyasadaki birçok rakibine göre daha yüksek verimlilik ve protein değerlerine sahip bir çeşit olarak yem bitkileri ürün portföyümüzü daha da güçlendirdi. MAY Tohum olarak yem bitkileri grubundaki çeşitlerimizle hem üreticisine hem de hayvancılık işletmelerine daha çok kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.