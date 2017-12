May Tohum’u Seçen Mısır Üreticisi Kazandı

MAY Tohum, portföyündeki mısır çeşitleri ile üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

MAY Tohum, portföyündeki mısır çeşitleri ile üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 2017 yılında MAY Tohum'un mısır çeşitlerini tercih eden üreticilerin yüksek verimle yüzü güldü.

MAY Tohum'un Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği danelik ve silajlık mısır çeşitleri, dayanıklılığı ve verimlilikleri ile 2017 sezonunda da adından övgüyle söz ettirdi. Hibrit mısır ürün portföyünü oluştururken her zaman çiftçi ihtiyaçlarını gözetip özel çözümler sunan MAY Tohum, tüm bölgelerde her ekim dönemi için üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayacak portföyü çiftçisine sunuyor. Capuzi çeşidi, 2017 sezonunda, özellikle İç Anadolu ve GAP bölgesinde verimli hasat sonuçlarıyla dikkatleri üzerine çekti. 75MAY75, 73MAY81, 72MAY80 ve 72MAY99 çeşitleri de performanslarıyla üreticinin memnuniyetini kazandı.

Danelik ve silajlık mısır çeşitlerinin 2017 yılı verim sonuçlarının kendilerini de mutlu ettiğini ifade eden MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler, "Yerinde ıslah stratejisi ile geliştirdiğimiz mısır çeşitlerimiz ile 2012 yılından bu yana pazar payımızı ve ciromuzu her geçen yıl arttırıyoruz. 2017 yılında yüzde 10 daralan mısır ekim alanına rağmen satışlarımız bu yıl yurt içinde yüzde 8 oranında arttı. Mısır türündeki ihracat rakamlarımız ise yüzde 70 oranında artış gösterdi. Titiz Ar-Ge çalışmalarımız sonucu ıslahını gerçekleştirdiğimiz çeşitlerimizin her geçen yıl daha çok üreticinin beğenisini kazandığını görmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Çiftçiler, "MAY Tohum olarak Ar-Ge çalışmalarımızı yaparken mısır silajı konusunda hayvan işletmelerinin ve üreticilerinin ihtiyaç ve beklentilerini her zaman göz önünde bulunduruyoruz. Kaliteli bir mısır silajının içermesi gereken kuru madde ve nişasta oranları hayvan beslenmesinde oldukça önemlidir. MAY Tohum olarak Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde besin değeri analizleri yaptırdığımız silajlık mısır çeşitlerimiz, ortalama yüzde 30'luk nişasta ve kuru madde oranlarına sahip çeşitler olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bu bilgiler doğrultusunda oluşturduğumuz MAY Silaj Platfomu kapsamında ıslahını gerçekleştirdiğimiz Hido, Everest, 94MAY66 çeşitlerimiz, yüksek besin değerleri ve hasat verimleriyle üreticilerin ve hayvancılık işletmelerinin öncelikli tercihi oluyor" diye konuştu.