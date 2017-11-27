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Mazbatalarını Aldılar

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Mazbatalarını Aldılar
Gaziantep 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) İl Başkanı Mustafa Karacan ve atanan ilçe başkanları mazbatalarını aldı.

Gaziantep 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) İl Başkanı Mustafa Karacan ve atanan ilçe başkanları mazbatalarını aldı.

İlçe Başkanları ile mazbatasını alan Mustafa Karacan, yeni görevin kendisine ve ilçe başkanlarına hayırlı olmasını diledi. "Bu hain darbe teşebbüsü sadece devletimize değil, bizim irademize de yapılmıştı. Bu darbe girişimi bizi biz yapan değerleri elimizden almayı amaçlayan bir girişimdi. Bayrağımıza, ezanımıza ve milletin adamı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a yapılan alçak girişim, milletimizin kahramanca savunması ile püskürtüldü. Milletimiz hem devletini, hem de milli iradeyi korumayı bir görev bildi. Değerli başkanlarım görevin şahsıma tebliğ edildiği gün bu görevin ne kadar kutsal bir görev olduğun farkındaydım. Gelecekteki projelerimizin planlamalarını yaptık. İlk projemiz olan bu akşam yola çıkacağımız 120 kişilik bir ekiple milli irade turuna çıkıyoruz. Rabbim bu görevde bizleri mahcup etmesin" dedi.

Karacan, görevin tebliğ sürecinde kendisine destek olanlara teşekkür etti.

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