Mazıdağı’nda El Yapımı Patlayıcı Bulundu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde eski askeri lojmanın bahçesinde el yapımı patlayıcı bulundu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde eski askeri lojmanın bahçesinde el yapımı patlayıcı bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mazıdağı'nda eski askeri lojmanının bahçesine PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı konulduğu ihbarı üzerine söz konusu yerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda lojmanın bahçesine tuzaklanan el yapımı patlayıcı bulundu. Olay yerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanlarına haber verildi. Bomba düzeneğini inceleyen bomba uzmanı polisler, bombayı kontrollü olarak imha etti. PKK'lı teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.