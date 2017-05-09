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Mazlum Ağa Hamamı Restore Edilecek

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Mazlum Ağa Hamamı Restore Edilecek
Tarihi Taş Köprü yanında bulunan Mazlum Ağa Hamamı restore edilerek turizme kazandırılacak.

Tarihi Taş Köprü yanında bulunan Mazlum Ağa Hamamı restore edilerek turizme kazandırılacak.

Kars Valiliği öncülüğünde Kültür Turizm ve Altyapı Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı (KARTAB) koordinesinde "Tarihi Dokunun Korunması Projesi" kapsamında geçen restore çalışmaları yapılan Muradiye Hamamı'nın karşısında bulunan Mazlum Ağa Hamamı da restore edilecek. Muradiye Hamamı'nın restore çalışmaları devam ederken, Mazlum Ağa hamamını el atılması vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı.

Muradiye Hamamı'ndaki çalışmalarda hızlı bir şekilde yürütülürken, Kars İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan Mazlum Ağa hamamının restorasyon çalışmalarını yürütecek firmaya yer teslimi yapılarak verildiği öğrenildi.

Vali Rahmi Doğan'ın Kars'ta göreve başlaması ile birlikte yürüttüğü Kars Osmanlı Mahallesi Projesi, Mazlum Ağa Hamamı'nın restore edilerek yeniden hayata kazandırılmasına sebep olurken, vatandaşlar Vali Doğan'dan Osmanlı Mahallesi kapsamında bölgenin tamamen elden geçirilerek turizm merkezi haline getirilmesi ve Mazlum Ağa hamamının yeniden hamam olarak Karslılara hizmet vermesini istedi.

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