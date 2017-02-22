Mb Uşak Rövanşa Çıkıyor

Muratbey Uşak, FIBA Avrupa Kupası çeyrek finale kalma turunun ikinci maçında Romanya'nın CSM Oradea takımı ile karşılaşacak.

Muratbey Uşak, FIBA Avrupa Kupası çeyrek finale kalma turunun ikinci maçında Romanya'nın CSM Oradea takımı ile karşılaşacak.

İki maç üzerinden eleme usulü yapılan turnuvanın ilk karşılaşmasında deplasmanda oynanan ilk müsabakadan rakip Oradea 82-72 galip ayrılmıştı. MB Uşak'ın sezon başından buyana ilk kez tam kadro çıkacağı karşılaşma Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda yapılacak. Müsabaka bugün saat 20.30'da başlayacak ve canlı olarak yayınlanacak.

Temsilcimizin çeyrek finale kalabilmesi için rakibini en az 11 sayı farkla yenmesi gerekirken, herhangi 10 sayılık lehimize olan galibiyette karşılaşmada uzatmaya gidecek. Uzatma dakikalarında da temsilcimizin yine 11 sayı farka ulaşması gerekecek. Temsilcimiz bu farka ulaşamazsa Avrupa serüvenini bu sezon tamamlamış olacak.