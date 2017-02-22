  • BIST 88.965
  • Altın 143,551
  • Dolar 3,6149
  • Euro 3,8045
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 0 °C
  • Trabzon 8 °C

Mb Uşak Rövanşa Çıkıyor

» »
Mb Uşak Rövanşa Çıkıyor
Muratbey Uşak, FIBA Avrupa Kupası çeyrek finale kalma turunun ikinci maçında Romanya'nın CSM Oradea takımı ile karşılaşacak.

Muratbey Uşak, FIBA Avrupa Kupası çeyrek finale kalma turunun ikinci maçında Romanya'nın CSM Oradea takımı ile karşılaşacak.

İki maç üzerinden eleme usulü yapılan turnuvanın ilk karşılaşmasında deplasmanda oynanan ilk müsabakadan rakip Oradea 82-72 galip ayrılmıştı. MB Uşak'ın sezon başından buyana ilk kez tam kadro çıkacağı karşılaşma Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda yapılacak. Müsabaka bugün saat 20.30'da başlayacak ve canlı olarak yayınlanacak.

Temsilcimizin çeyrek finale kalabilmesi için rakibini en az 11 sayı farkla yenmesi gerekirken, herhangi 10 sayılık lehimize olan galibiyette karşılaşmada uzatmaya gidecek. Uzatma dakikalarında da temsilcimizin yine 11 sayı farka ulaşması gerekecek. Temsilcimiz bu farka ulaşamazsa Avrupa serüvenini bu sezon tamamlamış olacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saç Ekimi Öncesi Dikkat22 Şubat 2017 Çarşamba 09:08
  • “Genç Sanat: 3. Güncel Sanat Proje Yarışması”22 Şubat 2017 Çarşamba 09:08
  • Gülerken Alt Dişlerin Fazla Görünmesi Yaşlılık Belirtisi22 Şubat 2017 Çarşamba 09:03
  • İzmir’de İtalyan Rüzgarı22 Şubat 2017 Çarşamba 09:03
  • Atölye Tanıtımına Yoğun İlgi22 Şubat 2017 Çarşamba 09:03
  • Gölbaşı Belediyesinden Diyetisyen Eşliğinde Kilo Kontrolü22 Şubat 2017 Çarşamba 09:03
  • Mb Uşak Rövanşa Çıkıyor22 Şubat 2017 Çarşamba 09:03
  • Soğuk Havada Yüz Felcinden Korunun22 Şubat 2017 Çarşamba 09:03
  • Bartın’da Arkeoloji Dünyasını Heyecanlandıran Çalışma22 Şubat 2017 Çarşamba 08:58
  • Bodrum Caz Festivaline Hazırlanıyor22 Şubat 2017 Çarşamba 08:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti