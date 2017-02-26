Mbb’de ’Afet’ Seferberliği

Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) Başkanlar Zirvesi Uludağ'da başladı.

Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) Başkanlar Zirvesi Uludağ'da başladı. 3 gün sürecek zirvenin açılışında konuşan MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, birliğin 40 yıllık tecrübesinin ve potansiyelinin muhtemel afetlerin önlenmesinde kullanılacağını söyledi.

Uludağ'da gerçekleştirilen zirveye, birliğe üye belediyelerin temsilcileri katıldı. Ünlü iletişimci Ali Saydam, zirve kapsamında "Şehir Markası Gelişmezse Ülke Markası Gelişmez" konulu bir konferans verdi. Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, birlik olarak afetlere karşı aldıkları tedbirlere değindi. Afetlerin hayatın yadsınamaz bir gerçeği olduğunu kaydeden Başkan Altepe, Ayvacık'taki depremle bu acı gerçeği bir kez daha yaşadıklarını söyledi. Konuşmasında Çanakkaleli vatandaşlara "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Başkan Altepe, depremde can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu kaydetti. Afetlerin bir risk olduğunu fakat esas tehlikenin gereken tedbirleri almamak olduğunu vurgulayan Başkan Altepe, "Marmara Belediyeler Birliği'nin bu konuda 40 yılı aşkın tecrübesi ve üyelerinden aldığı güçle, ortaya koyduğu muazzam bir potansiyel var. Bu gücü, afetlere karşı alınacak tedbirlerin belirlenmesi, yol haritasının çizilmesi, görev dağılımının yapılması konusunda kullanmaya kararlıyız" diye konuştu.

Başkan Altepe, üye belediyelerin muhtemel afetlere karşı daha hazırlıklı olmasını sağlamak adına MBB bünyesinde Acil Durum Koordinasyon ve İşbirliği Planı'nı (MAKİP) yönetecek bir birim kurduklarını söyledi. Daha önce birlik tarafından oluşturulan planın 2017 yılında güncellendiğini belirten Başkan Altepe, MBB bünyesinde kurulan yeni birimle artık MAKİP'in afetlere karşı daha etkin ve kapsayıcı olacağını ifade etti. Başkan Altepe, "Acil Durum Koordinasyon ve İşbirliği Planımız olgunlaşmaya devam ediyor. En az 10 bin kişinin etkilenebileceği afet durumunu esas alarak, tüm detaylarıyla yardımda bulunabilecek bir ekip ve sistem üzerinde çalışmamızı tamamlamıştık. Bu planı 2017 itibariyle güncelledik. Planı sürekli güncel tutmak, alt yapısı ve uygulanması noktasında pratik davranabilmek adına, kendi bünyemizde MAKİP'i yönetecek profesyonel birim kurduk. İşin koordinasyonuyla ilgili MBB'den bir arkadaşımızı görevlendirdik. İmkânlarımız el verdiğince, üye belediyelerin de desteğiyle ekibimizi genişleterek arzu ettiğimiz sonuçları alacağız" şeklinde konuştu.

Zirvede ayrıca MBB tarafından yapılan "Yerel Yönetimler ve Mülteciler Konusundaki Süreç Yönetimi" konulu araştırmanın sonuç raporu da yayınlandı. Raporun ilk kez "Uludağ Başkanlar Zirvesi'nde belediye temsilcileriyle paylaşıldığını dile getiren Başkan Altepe, MBB Göç Politikaları Atölyesi'nin (MAGA) Doç.Dr. Murat Erdoğan başkanlığında belediyelerle yüz yüze görüşmeler ve anket yöntemiyle geniş çaplı bir araştırma yaptığını ifade etti. Araştırma sonucunda hazırlanan raporun belediyelerin mültecilere yönelik çalışmalarını, süreç yönetimini, karşılaşılan sıkıntıları, mevzuattan kaynaklanan kısıtlılıkları ve çözüm önerilerini ortaya koyduğunu dile getiren Başkan Altepe, "'Kopuştan Uyuma Kent Mültecileri-Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetim: İstanbul" isimli rapor, bu alanda şimdiye dek yapılan en kapsamlı araştırmadır. Raporun İngilizce versiyonunu da hazırladık" ifadelerini kullandı.