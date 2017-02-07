Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) tarafından "Kız Kurusu Gül Hanım" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) tarafından "Kız Kurusu Gül Hanım" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM)'nin usta öğreticilerinden Hatice Görgeç tarafından Federico Garcia Lorca'nın "Kız Kurusu Gül Hanım" adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyunu 10 Şubat Cuma günü saat 19.00'da Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Salonunda seyirciyle buluşacak. Vatandaşlar, oyunu ücretsiz olarak izleyebilecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde yürütülen tiyatro etkinlikleri kapsamında 10 Şubat 2017 Cuma günü saat 19.00'da sahnelenecek tiyatro oyununa tüm vatandaşlar davet edildi.