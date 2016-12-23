  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Mdob, Yeni Yıla Gülsün Onay Konseriyle Girecek

» »
Mdob, Yeni Yıla Gülsün Onay Konseriyle Girecek
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), bu yıl Yeni Yıl Konseri'nde ünlü Piyano Virtüözü Gülsin Onay'ı Mersinlilerle buluşturacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), bu yıl Yeni Yıl Konseri'nde ünlü Piyano Virtüözü Gülsin Onay'ı Mersinlilerle buluşturacak.

MDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülsin Onay'ın solist olarak yer aldığı konserin orkestra yönetmenliğini İbrahim Yazıcı yapacak. Yeni Yıl Konseri, 30 Aralık 2016 akşamı saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde verilecek.

2012 yılında İtalya'da Donizetti ödülleri kapsamında "Yılın Şefi" seçilen Orkestra Yönetmeni İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği konserde Gülsin Onay, Chopin'in 2. Numaralı piyano konçertosunu, Mersinli sanatseverler için yorumlayacak. Konserin birinci bölümünde Onay'a eşlik edecek MDOB Orkestrası, konserin ikinci bölümünde Beethoven'ın 5. Senfonisi'ni seslendirecek.

Üstün yetenekli çocuklar kanunu kapsamında Paris Konservatuvarı'nda ilk müzik eğitimini alan ve bugün 5 kıtada 68 ülkeyi kapsayan müzik kariyeriyle Türkiye'yi dünyada temsil eden sanatçı Gülsin Onay, ayrıca uluslararası eleştirmenler tarafından istisnai bir Chopin icracısı olarak biliniyor. Onay'ın 20'yi aşkın albüm kaydı bulunuyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Medical Park İzmir Hastanesinde Gerçeğini Aratmayan Tatbikat24 Aralık 2016 Cumartesi 13:48
  • Dünyanın Dört Bir Tarafından Öğrenciler Sempozyumda Buluştu24 Aralık 2016 Cumartesi 13:48
  • Ebegem Gençlere Desteğini Sürdürüyor24 Aralık 2016 Cumartesi 13:48
  • Sanko Üniversitesinde Halka Açık Konferans24 Aralık 2016 Cumartesi 13:43
  • Eskişehirli Ülkücüler İstişari Yemeğinde Buluştu24 Aralık 2016 Cumartesi 13:43
  • İhtiyaç Sahiplerini Isıtan Yardım24 Aralık 2016 Cumartesi 13:38
  • Başkan Başsoy Ankara’da Yaşayan Erzincanlılarla Bir Araya Geldi24 Aralık 2016 Cumartesi 13:38
  • Trabzon’da Doğalgaz Çalışmaları24 Aralık 2016 Cumartesi 13:38
  • Miniklerden Polislere Anlamlı Ziyaret24 Aralık 2016 Cumartesi 13:33
  • İşadamı Davut Doğan Üniversitelilere Başarı Öyküsünü Anlattı24 Aralık 2016 Cumartesi 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti