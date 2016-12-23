Mdob, Yeni Yıla Gülsün Onay Konseriyle Girecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), bu yıl Yeni Yıl Konseri'nde ünlü Piyano Virtüözü Gülsin Onay'ı Mersinlilerle buluşturacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), bu yıl Yeni Yıl Konseri'nde ünlü Piyano Virtüözü Gülsin Onay'ı Mersinlilerle buluşturacak.

MDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülsin Onay'ın solist olarak yer aldığı konserin orkestra yönetmenliğini İbrahim Yazıcı yapacak. Yeni Yıl Konseri, 30 Aralık 2016 akşamı saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde verilecek.

2012 yılında İtalya'da Donizetti ödülleri kapsamında "Yılın Şefi" seçilen Orkestra Yönetmeni İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği konserde Gülsin Onay, Chopin'in 2. Numaralı piyano konçertosunu, Mersinli sanatseverler için yorumlayacak. Konserin birinci bölümünde Onay'a eşlik edecek MDOB Orkestrası, konserin ikinci bölümünde Beethoven'ın 5. Senfonisi'ni seslendirecek.

Üstün yetenekli çocuklar kanunu kapsamında Paris Konservatuvarı'nda ilk müzik eğitimini alan ve bugün 5 kıtada 68 ülkeyi kapsayan müzik kariyeriyle Türkiye'yi dünyada temsil eden sanatçı Gülsin Onay, ayrıca uluslararası eleştirmenler tarafından istisnai bir Chopin icracısı olarak biliniyor. Onay'ın 20'yi aşkın albüm kaydı bulunuyor.