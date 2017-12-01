MEB okulları niteliksizleştiriyor mu?

MEB Türkiye genelinde 10 600 liseden 600’ünü nitelikli olarak tanımlarken, Müsteşar Tekin, vasıflı öğretmenlerin vasıfsız okullarda çalışmasını cazip hale getirerek akademik başaranın sağlanacağını açıkladı.

Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerisini ölçen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Direktörü AndreasSchleicher’in‘En iyi öğretmenler için dezavantajlı okullar cazip halegetirilmelidir’açıklaması üzerine MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, ‘İyi öğretmenler iyi okullarda ders veriyor algısının olduğunu veiyi öğretmenlerin dezavantajlı okullarda çalışmalarını sağlamak için 2018’de yüksek hizmet puanı uygulamasına geçileceğini bildirdi.

Projeye göre; okulun bulunduğu yer, araç gereç donanımına kadar birçok kriterle önce okullar puanlandırılacak, düşük puanlı okulda çalışan öğretmene yüksek puan verilecek. Okulun puan durumunun yanında akademik başarısı da öğretmenin puanını aynı oranda etkileyecek.

‘Şu anda gerçekten, mahrumiyet bölgesi dediğimiz yerlerde çok çok iyi öğretmenlerimiz var’ diyen Tekin söyledikleriyle çelişiyor. Demek ki iyi öğretmenlerin düşük puanlı okullarda olması oralarda başarıya ulaşmak için yeterli olmamış.

Sebepler değişmeden sonuç değişmez. Kaybedilen, kaybedildiği yerde aranırsa bulunur. Bodrumda kaybedilen yüzük aydınlık diye sokakta aranırsa bulunamaz. Eğitimin gerçek, deva sorunları dururken yapay, sanal iyileştirmelerle başarı elde edilemez. . Az sayıda Anadolu ve fen lisesi vardı; önce çoğaltıldı sonra eski sayıya düşürüldü. Altı bakan altı farklı uygulama yaptıktan sonra gelinen nokta başlangıç noktası oldu Sorunun çözümünde rol almayan eğitim yöneticileri sorunun parçası oluyor. Hastalık teşhis konmadan tedavi edilemeyeceği gibi; eğitimin eksiklikleri de doğru tespit edilebilirse, çözülebilir.

Vasıfsız okulu vasıflı öğretmen vermekle okul vasıflı hale gelmez, ama vasıflı okula vasıfsız öğretmen verirsen okulu vasıfsız hale getirirsiniz. Okulları yüksek vasıf yüksek puanda eşitleyemeyen bakanlık başarısızlıkta mı eşitlemeye çalışıyor?

ŞENTOP,’ ZARRAB’IN GİDİŞİ İHANET İŞİ’

Anayasa Komisyonu BaşkanıBağlantıMustafa Şentop, RezaZarrab’ın Türkiye için kurulan bir organizasyonun parçası olduğunu öne sürerek, yurtdışına çıkmasına göz yuman, ihmali olan veya yardımcı olanların ortaya çıkarılması gerektiğini belirterek, ’Türkiye’den gidişinin de bu planının bir parçası olduğu üzerinde düşünmek gerekir. Bu operasyon çerçevesinde bir ihanet işidir’ dedi.

Adalet Bakanı ve istihbarat zaafıyla ilgili kurumların yöneticileri istifa edecekleri yerde başkalarını suçlayarak kendi eksikliklerinin görülmesini engellemeye çalıyor.Bekir Bozdağ Zarrab’a neden yurtdışına çıkış yasağı konmadığını açıklamak zorundadır. Zarrab’ın gidişi, hem Türkiye’yi hem de Halkbank’ı zora soktu. Erdoğan, itirafçı olacağından endişe ederken ‘biz itirafçılığa razı olun, iftiracı olacak’ demiştik. Nitekim de oldu. Şimdilik listede eski Bakanlar Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Halkbank Gen Müdürü Süleyman Aslan ve yardımcısı Hakan Atilla var. Ancak liste bunlarla bitmiyor. Duruşma uzadıkça liste de uzayacağa benziyor. Listede isimleri yazılmayan, ‘?’ ile gösterilenler var.

Futbolda ‘çalışılmış pozisyon’ denilen durumlar gibi duruşmalarda da ‘çalışılmış’ izlenimi veren görüntüler var. Zarrab eski Bakan Zafer Çağlayan’a 50 milyon $ rüşvet verdiğini iddia etti. Böyle giderse, Çağlayan’a rüşvet olarak verildiği iddia edilen paraları da kolundaki saate verilen 700 bin Euro’yu da bize ödetecekler. Para biriktirilmeye başlandı bile.Maliye Bakanı Ağbal, işverene asgari ücret desteğinin 2018'de kaldırılacağını açıkladı.