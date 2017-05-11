  • BIST 96.194
  • Altın 140,388
  • Dolar 3,5719
  • Euro 3,8858
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

Mecidiyeköy’de Sokak Ortasında Tekme Ve Tokatlı Kavga

» »
Mecidiyeköy’de Sokak Ortasında Tekme Ve Tokatlı Kavga
Şişli Mecidiyeköy'de 2 genç, kız meselesi nedeniyle sokak ortasında birbirine girdi.

Şişli Mecidiyeköy'de 2 genç, kız meselesi nedeniyle sokak ortasında birbirine girdi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada vatandaşlar gençleri güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Eski Osmanlı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında kız meselesi olduğu öğrenilen 2 genç sokak ortasında kavgaya tutuştu. Bir anda birbirine giren gençlerin kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuştu. Bir süre birbiriyle kavga eden gençler, yoldan geçen bir vatandaş ayırmak istedi. Ancak gençlerin kavgayı devam ettirmesi üzerine diğer vatandaşlar, gençleri güçlükle ayırdı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konya’da 2 Bin 519 Kişi Memurluktan Çıkarıldı11 Mayıs 2017 Perşembe 09:38
  • Kamyonetle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı11 Mayıs 2017 Perşembe 09:23
  • Kooperatif Başkanını Öldüren Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası11 Mayıs 2017 Perşembe 09:23
  • Özel Harekat Polisinin Film Gibi Terör Tatbikatı11 Mayıs 2017 Perşembe 09:18
  • Trabzon’da Mobilya Fabrikasında Korkutan Yangın11 Mayıs 2017 Perşembe 09:18
  • Lastik Şişirirken Canından Oluyordu11 Mayıs 2017 Perşembe 09:13
  • Kulp’ta Sokağa Çıkma Yasağı11 Mayıs 2017 Perşembe 08:48
  • Lice Ve Hani’deki Sokağa Çıkma Yasakları Kaldırıldı11 Mayıs 2017 Perşembe 08:43
  • Genç Kadın 9’uncu Kattan Ölüme Atladı11 Mayıs 2017 Perşembe 06:30
  • Muş’ta Sokağa Çıkma Yasağı11 Mayıs 2017 Perşembe 04:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti