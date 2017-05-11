Mecidiyeköy’de Sokak Ortasında Tekme Ve Tokatlı Kavga

Şişli Mecidiyeköy'de 2 genç, kız meselesi nedeniyle sokak ortasında birbirine girdi.

Şişli Mecidiyeköy'de 2 genç, kız meselesi nedeniyle sokak ortasında birbirine girdi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada vatandaşlar gençleri güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Eski Osmanlı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında kız meselesi olduğu öğrenilen 2 genç sokak ortasında kavgaya tutuştu. Bir anda birbirine giren gençlerin kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuştu. Bir süre birbiriyle kavga eden gençler, yoldan geçen bir vatandaş ayırmak istedi. Ancak gençlerin kavgayı devam ettirmesi üzerine diğer vatandaşlar, gençleri güçlükle ayırdı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.