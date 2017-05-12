Meclis Atış Poligonu Kurulmasına İzin Verdi

Düzce Belediyesi'nde yeni bir müdürlük ihdas edildi. Böylelikle belediyedeki müdürlük sayısı 19 oldu.

Düzce Belediyesi'nde yeni bir müdürlük ihdas edildi. Böylelikle belediyedeki müdürlük sayısı 19 oldu. Düzce Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı ikinci toplantısında alınan kararla yeni müdürlüğün organizasyon yapısı oluşturulacak.

Düzce Belediye Meclisi'nin olağan Mayıs ayı ikinci toplantısı Meclis Başkan Vekili Salih Keskinli başkanlığında yapıldı. Toplantıda birinci birleşimde ele alınan ve Bütçe komisyonuna havale edilen belediyenin 2016 yılı kesin hesabı onaylandı. Ayrıca yine birinci birleşimde ele alınan ve İmar komisyonuna havale edilen 22 adet imar planı değişiklik talebi dosyaları karara bağlandı. Düzce'de "Atış Poligonu" kurulmasına ilişkin konu da kabul edildi. Bunun için yer belirlenmesine yönelik kamu kurum ve kuruluşlarla istişare yapılması kararlaştırıldı. Mecliste ayrıca belediye bünyesinde yeni müdürlük kurulması onaylandı. Buna göre, belediyede mevcut bulunan hal tesisleri, terminal işletmesi, hanımlar lokali gibi tesis ve işletmeler ile ilerde kurulabilecek olan tesis ve işletmelerin işletilmesi, iş ve işlemlerinin yapılması için "İşletme ve İştirakler Müdürlüğü" kurulacak.