Düzce Belediye Meclisi mart ayı Meclis toplantıları başlıyor. Mart ayının birinci toplantısı 6 Mart Pazartesi günü saat 19.00'da yapılacak.

Düzce Belediye Meclisi mart ayı Meclis toplantıları başlıyor. Mart ayının birinci toplantısı 6 Mart Pazartesi günü saat 19.00'da yapılacak.

Düzce Belediye Meclisinin mart ayı toplantılarının tarih ve gündemi belli oldu. Buna göre birinci toplantı tarihi 6 Mart olarak belirlendi. Saat 19.00'da başlayacak olan Meclis toplantısı Düzce Belediyesi Meclis salonunda yapılacak. İlk toplantının gündemini ise İmar konuları oluşturdu.