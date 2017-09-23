Meclis’te Bir İlk, Meclis Başkanı Kahraman Frak Giymedi

TBMM Genel Kurulu, Suriye ve Irak ile ilgili Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Suriye ve Irak ile ilgili Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Oturumu yöneten TBMM Başkanı İsmail Kahraman, değişen iç tüzük sonrası bir ilke imza atarak frak giymediği görüldü.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında Suriye ve Irak ile ilgili Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Meclis'te dikkat çeken bir ayrıntı da değişen iç tüzük sonrası Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın frak giymemesi oldu. Kahraman, oturumu takım elbise ile yönetti. Kavaslar da yeni kıyafetleri ile oturuma katıldı.