Mecliste İzsu Tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin meclis toplantısında İZSU'nun icraatlarını eleştirerek yağmur nedeniyle oluşan...

AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin meclis toplantısında İZSU'nun icraatlarını eleştirerek yağmur nedeniyle oluşan su birikintilerinde suya gömülen otobüsler ve yüzdürülen ördek fotoğraflarını gösterdi. Başkan Aziz Kocaoğlu da, "Çevre işlerinde hangi ille kıyaslarsanız, İZSU birimi hazırdır. Yaklaşması demiyorum, hangi kriterde alırsan al, yüzde 50 İzmir'e yaklaşabiliyorsa ne diyorsanız varım? İstanbul da dahil" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin şubat ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Başkan Aziz Kocaoğlu idaresinde gerçekleşti. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan İZSU'nun 30'uncu yıl etkinliklerine ayrılan 2 milyon 166 bin liralık bütçeyi eleştirdi.

İZSU'nun kente önemli katkılarının olmadığını savunan Doğan, "Siz bize "afet üzerinden siyaset yapmayın" diyorsunuz. Lütfen ön yargıları bırakarak bu konuya yaklaşın. 2 milyon 166 bin gibi bütçe reklam gibi etkinliklere ayrılmış ve 30'uncu yıl etkinlikleriyle ilgili bu kadar maliyet çıkarılıyor. Gültepe'deki alt yapı çalışmalarının yapılmadığını gördük. Ümit Özkan isimli vatandaşın sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini gördük. O alt yapı eksikliklerinin giderildiğini görmedik ve bazı personellerin mahkemelerinin devam ettiğini biliyoruz. İZSU'nun hak ettiği yere gelmediğini görüyoruz. Türkiye'nin üçüncü büyü kenti olan İzmir'in üçüncü dünya ülkelerini aratmadığını bizzat tespit ettik. Tankerlerle su taşındığını hep birlikte gördük. Eğer İZSU çalışmalarını zamanında yapsaydı bugün bu tablolar ortaya çıkmazdı" ifadelerini kullandı.

Doğan, yağmur nedeniyle oluşan su birikintilerinde suya gömülen otobüsler, yüzdürülen ördekler ve çocuklarını okul çıkışında sırtında taşıyan veli fotoğrafları göstererek eleştirilerde bulundu.

"AK Parti yerel iktidarını örnek alın"

Doğan ayrıca bazı projelerin hangi aşamada olduğunu sorarak şöyle konuştu:

"Yollarda yüzen araçlar var. Bu kentte olmaz denilen her şeyi İZSU'nun yetersiz çalışmalarından dolayı gördük. İzmir'in sokaklarında elektrikli otobüsleri görmedik ama yüzen otobüsleri gördük. Kışın alıştık ama yaz günü bile sokaklar sular altında kalıp, göle dönebiliyor. Tamiratlar yapılmıyor. İzmir'deki tablo her geçen daha kötüye gidiyor. Ortada kutlanacak hiçbir şey yok. Bostanlı Barajı, Kavaklıdere Arıtma Tesisi, Çiğli'nin dördüncü fazı, Belkahve, Hasköy, Bornova Şişeleme Tesisi, Buca Hafif Su Artıma Tesisi, Yeni Foça Atık Su Artıma Tesisi, Aliağa ve Çeşme İçme Suyu Arıtma Tesislerinin yapım çalışmalarına başlandı mı, bu projeler ne aşamada? Mordoğan ve Tire'de projelendirilen atık su arıtma tesisleri yerine getirildi mi? Eğer getirildiyse İzmir'deki durum niye böyle? Hükümetimiz Kıbrıs'a bile su götürürken İstanbul ve Ankara gibi başarıyla yönetilen AK Parti yerel iktidarını örnek alın."

"Şovunu izledik"

Eleştirilere yanıt veren Başkan Kocoğlu, "Şovunu izledik ama bu şovun altlığı, temeli, insafı yok. İzmir kişi başına 69 litre su arıtıyor. İstanbul 36, Ankara 6 litre su arıtıyor. İSKİ mi, ASKİ mi, İZSU'nun mu arıtma yaptığı bu rakamlardan çıkıyor. Lafla konuşmanın kimseye faydası yok. Asıl olan rakamdır. Bostanlı'nın kamulaştırması yapıldı. 4'üncü fazın ihalesine çıkıldı. Belkahve biteli 1 sene oldu. Kimsenin açığını gediğini konu yapmadım. Gördes Barajı su veremediği için Belkahve'de temiz su arıtmayı deneyemiyoruz, müteahhitten devralamadığımız için. Sorunları çıkmış, olabilir. Bekliyoruz. Bitti yani. Bir sene oldu, bekliyoruz. Bornova şişeleme bitti, bayilikleri alıyoruz. Suyu satacağız. Size de Homeros'tan su tavsiye ederim. Yeni Foça bitti, çalışmaya başladı. Derin deşarj için ihaleye çıkılıyor. Hasköy arıtma bitti, çalışmaya başladı. Çeşme temiz su arıtmanın projesi yapıldı. Mordoğan arıtma için de ihaleye çıkıldı. Tire zaten çalışmaya başladı" diye konuştu.

"Bu meclis üyeliği değil"

Geçen sene İZSU'nun öngördüğünün üstünde yatırım yaptığını vurgulayan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 buçuk milyon 30'uncu yıl için para harcıyor. Bunu yapacağına Ümit Özkan gencimizi söyleyerek politika yapıyorsun, yakışmıyor. İstanbul'da ölen insanlar olduğunda biz siyaset yaptık mı? Konuşurken sağına soluna bakıp öyle konuşacaksın. Çevre işlerinde hangi ille kıyaslarsanız, İZSU birimi hazırdır. Yaklaşması demiyorum, hangi kriterde alırsan al, yüzde 50 İzmir'e yaklaşabiliyorsa ne diyorsanız varım? İstanbul da dahil. Siz kime evini soruyorsunuz? Bu siyaset değil, bu meclis üyeliği değil. Biraz seviye getirin. Bu işleri bırakın. Bunlar iş değil. Biz bu memlekette bilmem nerenin arıtması bir sene sonra yapılır, bunlar olur, gecikir. Problem çıkar."

Planlar tanıtıldı

Mecliste ayrıca 13 ilçeyi kapsayan fakat 9 ilçeyi doğrudan ilgilendiren ve 2 yıllık süreçte hazırlanan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı meclise yarım saatlik sunumla tanıtıldı. Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerden görüş alınarak hazırlanan planlar hakkında ilerleyen günlerde düzenlenecek bir toplantıda meclis üyelerine detaylı bilgi verileceği belirtildi. Planlar daha sonra mecliste oylanacak.